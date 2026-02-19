Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από τη Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στη Γαύδο όταν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά ενός βρέφους πέντε μηνών στην Κρήτη λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από το βράδυ της Τετάρτης η οικογένεια του, η γιατρός της Γαύδου και οι αρχές του νησιού ήταν σε συνεχή επικοινωνία για τη μεταφορά του στην Κρήτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου το ιατρικό προσωπικό είχε ήδη ενημερωθεί, ώστε να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.