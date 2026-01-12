Ρόδος: Νεογέννητο δεν τα κατάφερε και πέθανε μετά από αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο
Ένα νεογέννητο μόλις λίγων ωρών έχασε τη μάχη για τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του, στη Ρόδο.
Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο ένα νεογέννητο βρέφος με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, το οποίο τελικά υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.
Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το βρέφος δεν τα κατάφερε
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το βρέφος που γεννήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/12) σε νοσοκομείο της Ρόδου, αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίζουν την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείου του Ηρακλείου.
Την Κυριακή το πρωί οργανώθηκε αεροδιακομιδή για το βρέφος το οποίο μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος αμέσως μετά την άφιξή του στην Κρήτη και το μετέφερε στις μονάδες εντατικής φροντίδας.
Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάσταση, δυστυχώς το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες μετά.
