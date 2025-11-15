newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς
15 Νοεμβρίου 2025 | 15:07

Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς

Το ενάμισι έτους μωρό έδινε μάχη στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα - «Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας» αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους οι γονείς

Σύνταξη
Χαρμόσυνα είναι τα νέα για το ενάμισι έτους μωρό στη Λάρισα, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα και στη συνέχεια ανακοπή όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και μέσα σε δευτερόλεπτα άρπαξε το τηγάνι που μόλις είχε βγάλει η μητέρα του από το μάτι της κουζίνας.

«Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας»

«Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανασάκη μας», αναφέρουν οι γονείς του σε μια συγκινητική επιστολή προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Λάρισας και Καρδίτσας, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους που απετράπησαν τα χειρότερα.

«Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο» τονίζουν στη συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή τους, αναγνωρίζοντας τη σωτήρια παρέμβαση των γιατρών μετά την ανακοπή του μωρού και όλων όσοι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του μικρού αγοριού τραυματίστηκε επίσης στην προσπάθειά της να το προστατεύσει, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει. Το άτυχο αγοράκι κάηκε σε πρόσωπο, χέρια και ώμους σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως λένε οι παππούδες του.

«Η κόρη μου τηγάνιζε, πήγε να πετάξει την πάνα του μωρού και τότε το παιδί έπιασε το τηγάνι. Το σπίτι είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι με τον πιο μεγάλο γιο. Εκείνη έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό η γιαγιά του παιδιού.

«Είστε φύλακες άγγελοι»

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη», αναφέρουν.

Επίσης ευχαριστούν το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, που όπως λένε βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή, ακόμα και για το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής.

Στην επιστολή τους αναφέρονται και στον υπουργό και βουλευτή Κώστα Τσιάρα «για το άμεσο ενδιαφέρον του», τονίζοντας ότι «έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή».

Στην επιστολή ξεχωρίζει και η αναφορά στον «Λυσιώτη Φίλιο Αλέξανδρο», τον γιατρό που χαρακτηρίζουν «θαύμα της επιστήμης». Εξειδικευμένος στα εγκαύματα, με εμπειρία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Lübeck της Γερμανίας, ανέλαβε το παιδί στη ΜΕΘ Παίδων του «Αγλαΐα Κυριακού». Μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Πατσούρα, στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι, ακόμα και σε ζητήματα διαμονής των γονιών κοντά στο μωρό.

