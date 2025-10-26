Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το μόλις 15 μηνών αγοράκι που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του στη Λάρισα.

Το άτυχο βρέφος -που έχει εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και ώμους- παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με τους γιατρούς να αποφασίζουν τις επόμενες ημέρες αν θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Πώς έγινε το κακό

Για τις συνθήκες του ατυχήματος μίλησαν στο Star οι παππούδες του βρέφους.

Όπως τόνισαν, χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι στο οποίο μαγείρευε η μητέρα του βρέφους και να πέσει πάνω του το καυτό λάδι.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Star η γιαγιά του παιδιού, από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του.

«Η κόρη μου τηγάνιζε, πήγε να πετάξει την πάνα του μωρού και τότε το παιδί έπιασε το τηγάνι» σημείωσε η γιαγιά του παιδιού, τονίζοντας ότι από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του παιδιού.

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» πρόσθεσε η γιαγιά του βρέφους.

«Όπως μας λένε απο την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν ειναι καλά τα παιδιά, δεν θα ειναι σε σοκ τα παιδιά;» υπογράμμισε ο παππούς του βρέφους.