Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.02.2026]
Ημερήσια 19 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 19.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Τώρα φαίνεται πως ξεκαθαρίζει το τοπίο κι εσύ βλέπεις τα απόνερα των αποφάσεων που πήρες το προηγούμενο διάστημα. Δεν πειράζει, καθώς κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις μόνο στρατηγικές κινήσεις. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι εξελίξεις. Δώσε μεγάλη βάση στα λόγια που ακούς να λέγονται στον χώρο αυτόν.

DON’TS: Μη γίνεις ανυπόμονος θέλοντας όλα να τρέξουν γρήγορα, γιατί πρέπει να πας με τα νερά του τάιμινγκ. Να πω ότι για κάποια πράγματα η μεγάλη ώρα δεν είναι τώρα; Θα το πω! Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με τα ξαφνικά έξοδα που προκύπτουν. Στα ερωτικά, εξακολουθείς να θες κάτι ξεκάθαρο. Μη μένεις δίπλα στον κάθε μ@λάκα λοιπόν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Να θυμάσαι πως πρέπει να μείνεις σταθερός στις επιλογές σου, ακόμα κι αν γύρω σου επικρατεί χάος. Στα επαγγελματικά, προτείνω να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να περάσεις εκ νέου από κόσκινο κάποιους στόχους ή κάποιες συνεργασίες σου. Στα οικονομικά, οργάνωσε καλά τις κινήσεις σου.

DON’TS: Αν κάτι δεν φαίνεται απολύτως ξεκάθαρο και έχεις κάποιες απορίες, τότε μη διστάσεις να ζητήσεις διευκρινίσεις, έτσι; Μην κάνεις αχρείαστες σπατάλες. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να εκφράσεις το ότι θέλεις συνέπεια και σιγουριά από την άλλη πλευρά, για να μπορέσεις να νιώσεις ασφαλής. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, άρα all good!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ενίσχυσε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα, καθώς θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες να εκφράσεις τις σκέψεις σου. Κρίμα δεν είναι να τα σκ@τώσεις, επειδή μιλάς όπως να’ ναι; Γενικώς πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα και δεν ξέρεις από πού μπορεί να προκύψουν οι παρεξηγήσεις, σωστά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν νέες προτάσεις ιδέες, οι οποίες, μάλιστα, μπορούν να σου ανοίξουν νέες προοπτικές. Αρκεί να μην κοιτάξεις από την άλλη. Επιπλέον δεν πρέπει να αναλώνεσαι εσύ και η ενέργειά σου σε πολλά μέτωπα, γιατί τότε καλή τύχη! Στα ερωτικά, μην αντιδράς, πριν να έχεις δει τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων, ναι;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Καλό θα ήταν να είσαι περισσότερο προσεκτικός στις οικονομικές σου υποχρεώσεις. Όχι μόνο σε αυτές, δηλαδή, αλλά και σε οποιαδήποτε υποχρέωση έχεις, καθώς δεν είναι και λίγες. Ας πρόσεχες! Υπάρχει πολλή κινητικότητα, κάτι που δημιουργεί πολλές και νέες εξελίξεις. Άρα πρέπει να είσαι ευέλικτος και να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου.

DON’TS: Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεσαι σήμερα, καθώς μπορείς να αφεθείς πάνω στο ένστικτό σου. Στα επαγγελματικά, δεν είναι ανάγκη να εμπιστεύεσαι τους πάντες. Οπότε μια συζήτηση μπορεί να σου δείξει ποιοι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ζητήσεις την τρυφερότητα που θες. Άλλωστε δεν λες κάτι κακό ή παράλογο.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα τα φώτα είναι πάνω σου. Απόλαυσέ το! Ίσως δεις ότι άτομα του κύκλου σου ζητάνε την προσοχή ή την συμβουλή- καθοδήγησή σου. Μπορείς να τους τα χαρίσεις απλόχερα, αφήνοντας στην άκρη το άγχος που σου προκαλεί  αυτό το αίσθημα ευθύνης που γεννάται. Στα επαγγελματικά, κάτι ανατρέπεται μεν, αλλά σου βγαίνει σε καλό δε.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην χάνεις τις ισορροπίες σου. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος, γιατί διακατέχεσαι από πολύ πάθος. Άρα ή που θα ζήσεις εκρηκτικές στιγμές με το ταίρι σου, αν έχεις, κι αν δεν έχεις θα φλερτάρεις ασύστολα ή που θα τσακωθείς χωρίς αύριο. Να ξέρεις πως το τι θα συμβεί είναι πάνω σου. Μην κάνεις βλακεία!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα πρέπει να προωθήσεις την ηρεμία σου, καθώς πρέπει να καθαρίσεις το μυαλό σου. Η αλήθεια είναι πως πολλά συμβαίνουν γύρω σου, οπότε πρέπει να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τα δεις όλα λίγο πιο αντικειμενικά. Στα επαγγελματικά, μάζεψε πληροφορίες. Ίσως αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.

DON’TS: Γενικώς καλό είναι το να μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί αυτά μπορεί να είναι λάθος. Στα ερωτικά, μην αρνείσαι να δώσεις την προσοχή σου στο αμόρε, αν έχεις ή γενικότερα στον τομέα αυτόν. Αν είσαι ελεύθερος, πώς θα βρεις, ας πούμε; Βέβαια δεν πρέπει να πας στο άλλο άκρο και να πιέσεις εσένα, έτσι; Όλα έχουν και ένα όριο!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Φέρε τους φίλους, τις συνεργασίες και τα μελλοντικά σου σχέδια στο προσκήνιο της προσοχής σου, καθώς τώρα πρέπει να τα εξετάσεις πιο προσεκτικά. Στα επαγγελματικά, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και πολλές προτάσεις μεν, που σε ενθουσιάζουν, απαιτείται λογική και ρεαλιστική μάτια δε. Στα ερωτικά, κράτησε τις ισορροπίες.

DON’TS: Γενικώς δεν πρέπει να παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό της στιγμής, γιατί κάνεις αχρείαστα λάθη. Στα επαγγελματικά, σου είναι πιο εύκολο να προχωρήσεις τις δουλειές σου, αρκεί να αποφασίσεις να κινηθείς ομαδικά. Ωστόσο μη νομίζεις πως δεν θα υπάρξουν εντάσεις και καυγάδες εντός αυτής της ομάδας, έτσι; Μην είσαι βιαστικός.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Θα ήθελα να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά σήμερα, καθώς αυτά πλήττονται από πολλές αλλαγές. Μάλιστα υπάρχουν και πολλές εξελίξεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να σε ταρακουνήσουν αρκετά, έτσι; Ωστόσο αν εξετάσεις ξανά και λίγο πιο σοβαρά αυτή τη φορά την κατεύθυνση που έχεις πάρει, ίσως το περάσεις κάτω από το χαλί όλο αυτό.

DON’TS: Μην αφήνεις τον εγωισμό σου να σου λέει πώς πρέπει να κινηθείς ή πώς πρέπει να μιλήσεις. Προτιμώ τις στρατηγικές κινήσεις, αν με ρωτάς. Στα οικονομικά, μην χάνεις το μέτρο, καθώς παν μέτρον, άριστον, σωστά; Στα ερωτικά, μην παρασύρεσαι από το πάθος, γιατί αυτό σίγουρα δεν θα σου φέρει τη βαθύτερη σύνδεση που επιθυμείς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις μεγάλη ανάγκη να εξελιχθείς, είναι η αλήθεια. Άρα γιατί δεν ξεκινάς με το να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες; Μπορείς να διαβάσεις, να μάθεις μια ξένη γλώσσα ή ακόμα και να ταξιδέψεις. Ή να το οργανώσεις τέλος πάντων. Υπάρχει και πιο εύκολος δρόμος, ο οποίος είναι μέσα από όμορφες επικοινωνίες και συζητήσεις. Γιατί όχι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δύο πράγματα δεν πρέπει να είσαι σήμερα. Δεν πρέπει να είσαι ούτε ανυπόμονος, αλλά ούτε και βιαστικός. Επιπλέον δεν πρέπει να αφήσεις τίποτα να σε κάνει να χάσεις την συγκέντρωσή σου είτε από τις δουλειές είτε από τους στόχους σου. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να λύσεις αυτά που σε απασχολούν δια του διαλόγου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα επικεντρώσου σε πιο βαθιά ζητήματα, όπως είναι τα οικονομικά ή και τα ερωτικά. Καλά και να μη θέλεις να το κάνεις οι εξελίξεις σε οδηγούν αναγκαστικά προς τα εκεί. Άρα απλά πήγαινε. Σταμάτα να δίνεις πολλά σε άτομα που δεν σου δίνουν ούτε τα μισά πίσω. Βάλε κάποια όρια, δεν βλάπτει. Κλείσε τις εκκρεμότητες που είναι ανοιχτές.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, γιατί η παραμικρή λάθος κουβέντα μπορεί να κλονίσει τις ισορροπίες. Στα οικονομικά, μην πάρεις ρίσκα. Τουλάχιστον όχι τώρα. Στα ερωτικά, μην παρασυρθείς από την ένταση. Αντιθέτως αν εκφραστείς σωστά θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά στο αμόρε.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Βέβαια κατά τη γνώμη μου πρέπει να εστιάσεις και στις συνεργασίες σου, απλά δεν ξέρω αν είσαι σε φάση για κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, εσύ έχε το νου σου κι όλα θα πάνε καλά – ελπίζω! Ίσως χρειαστεί να μιλήσεις, καθώς η σιωπή δεν είναι πια αποδεκτή από πλευράς σου. Με όσα βλέπεις, λογικό!

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι τα επαγγελματικά σου δοκιμάζονται, καθώς μόνο πιο δυνατός μπορείς να βγεις από αυτό. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να απογοητευτείς, επίσης, καθώς υπάρχει αρκετή ένταση. Ωστόσο μην τη φοβηθείς, γιατί μπορεί να φέρει ξεκαθαρίσματα και αυτά θα σου υποδείξουν πως θα κινηθεί το επόμενο διάστημα εκεί.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Τα της καθημερινότητας και οι υποχρεώσεις σου σε καλούν να είσαι πιο συγκεντρωμένος. Άρα το «πέρα βρέχει», κομμένο! Να ξέρεις πως όσο και να πιέζεσαι, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, για να δείξεις τι αξίζεις. Πρέπει απλά να σταθείς στο ύψος σου και να τις αξιοποιήσεις. Το να τις φοβηθείς, πάντως, δεν παίζει! Προσοχή στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που υπάρχουν, γιατί όσο μικρές κι αν φαίνονται, να ξέρεις πως μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Ειδικά στα επαγγελματικά. Στα ερωτικά, δεν είναι κακό το να θες τον χώρο σου. Το κακό είναι να μην το λες. Θες λόγω φόβου; Θες λόγω του ότι κάνεις τον έξυπνο; Ό,τι και να είναι, απλά μην το κάνεις!

