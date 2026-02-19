DO’S: Τώρα φαίνεται πως ξεκαθαρίζει το τοπίο κι εσύ βλέπεις τα απόνερα των αποφάσεων που πήρες το προηγούμενο διάστημα. Δεν πειράζει, καθώς κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις μόνο στρατηγικές κινήσεις. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι εξελίξεις. Δώσε μεγάλη βάση στα λόγια που ακούς να λέγονται στον χώρο αυτόν.

DON’TS: Μη γίνεις ανυπόμονος θέλοντας όλα να τρέξουν γρήγορα, γιατί πρέπει να πας με τα νερά του τάιμινγκ. Να πω ότι για κάποια πράγματα η μεγάλη ώρα δεν είναι τώρα; Θα το πω! Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με τα ξαφνικά έξοδα που προκύπτουν. Στα ερωτικά, εξακολουθείς να θες κάτι ξεκάθαρο. Μη μένεις δίπλα στον κάθε μ@λάκα λοιπόν.