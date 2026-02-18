Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ πύραυλος στα ελληνικά F-35

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τι συζητεί η Αθήνα με την Ουάσιγκτον

Σούπερ πύραυλος στα ελληνικά F-35

• Τι προβλέπει το σχέδιο που εξασφαλίζει την υπεροπλία στον αέρα

• Το νέο όπλο θα μπει προσεχώς στην αλυσίδα παραγωγής και θα υπερβαίνει τις δυνατότητες των Meteor (που ζητεί να αγοράσει η Τουρκία)

• Το βεληνεκές του θα ξεπερνά τα 250 χλμ. αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των Mach 5

===========

Για έξι κατηγορίες συνταξιούχων

Αναδρομικά έως 7 χρόνια

• Ποιοι τα δικαιούνται σταδιακά και εντόκως και πού θα κυμαίνονται ανά περίπτωση

===========

Και τώρα ταξί χωρίς οδηγό

• Πότε φτάνουν στην Ευρώπη

• Τι θα γίνει στην Ελλάδα

• Ποια είναι τα θέματα ασφαλείας τους

===========

Δημογραφικό

Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που σβήνουν

Ερευνα για τα αίτια και τις συνέπειες της υπογεννητικότητας, της γήρανσης του πληθυσμού και για τις ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας. Μπορεί – και πώς – να αντιστραφεί η τάση;

===========

Μέσω Προεδρικού

«Οχι σε όλα» και πάλι από τον Σαμαρά

• Βολές κατά Μαξίμου για Αγκυρα, ΗΠΑ, Γάζα και αναθεώρηση

===========

Επιδόματα

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΟΠΕΚΑ μέσω… Διαφάνειας

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Δεύτερη ανάγνωση μιας διαγραφής

Προαιρετική η επιστολική για τους ομογενείς

===========

Τι αποφασίζεται

Κρίσιμη μέρα η σημερινή για τις φωτογραφίες

===========

Τζέσε Τζάκσον

1941 – 2026

Εμβληματικός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Στο ραντεβού με μια… γνωστή, θέλει ξανά το τέλειο σχέδιο

Ανανέωσε ο Τσικίνιο

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ζωγραφιά Βινίσιους και χαμός για ρατσιστική επίθεση

H Γαλατά διέλυσε τη Γιούβε (5-2)