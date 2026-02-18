Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ πύραυλος στα ελληνικά F-35
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ πύραυλος στα ελληνικά F-35

Τι συζητεί η Αθήνα με την Ουάσιγκτον • Τι προβλέπει το σχέδιο που εξασφαλίζει την υπεροπλία στον αέρα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τι συζητεί η Αθήνα με την Ουάσιγκτον
Σούπερ πύραυλος στα ελληνικά F-35

• Τι προβλέπει το σχέδιο που εξασφαλίζει την υπεροπλία στον αέρα
• Το νέο όπλο θα μπει προσεχώς στην αλυσίδα παραγωγής και θα υπερβαίνει τις δυνατότητες των Meteor (που ζητεί να αγοράσει η Τουρκία)
• Το βεληνεκές του θα ξεπερνά τα 250 χλμ. αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των Mach 5

===========

Για έξι κατηγορίες συνταξιούχων
Αναδρομικά έως 7 χρόνια
• Ποιοι τα δικαιούνται σταδιακά και εντόκως και πού θα κυμαίνονται ανά περίπτωση

===========

Και τώρα ταξί χωρίς οδηγό

• Πότε φτάνουν στην Ευρώπη
• Τι θα γίνει στην Ελλάδα
• Ποια είναι τα θέματα ασφαλείας τους

===========

Δημογραφικό
Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που σβήνουν
Ερευνα για τα αίτια και τις συνέπειες της υπογεννητικότητας, της γήρανσης του πληθυσμού και για τις ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας. Μπορεί – και πώς – να αντιστραφεί η τάση;

===========

Μέσω Προεδρικού
«Οχι σε όλα» και πάλι από τον Σαμαρά
• Βολές κατά Μαξίμου για Αγκυρα, ΗΠΑ, Γάζα και αναθεώρηση

===========

Επιδόματα
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΟΠΕΚΑ μέσω… Διαφάνειας

===========

Πολιτικό παρασκήνιο
Δεύτερη ανάγνωση μιας διαγραφής
Προαιρετική η επιστολική για τους ομογενείς

===========

Τι αποφασίζεται
Κρίσιμη μέρα η σημερινή για τις φωτογραφίες

===========

Τζέσε Τζάκσον
1941 – 2026
Εμβληματικός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Στο ραντεβού με μια… γνωστή, θέλει ξανά το τέλειο σχέδιο
Ανανέωσε ο Τσικίνιο

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1
Ζωγραφιά Βινίσιους και χαμός για ρατσιστική επίθεση
H Γαλατά διέλυσε τη Γιούβε (5-2)

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
