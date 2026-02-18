magazin
Συνταγή: Μοσχαρίσια σουβλάκια με λαχανικά
Σπιτικά 18 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Συνταγή: Μοσχαρίσια σουβλάκια με λαχανικά

Μια συνταγή ότι πρέπει για όταν μαζεύονται οι φίλοι στο σπίτι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Είναι το street food σήμα κατατεθέν την Ελλάδας. Το σουβλάκι το ξέρουμε και το αγαπάμε από παιδιά, ενώ έχει «πρωταγωνιστικό» στις σπιτικές μαζώξεις. Και μπορεί να μας αρέσει να μας έρχεται έτοιμο μπροστά μας, ωστόσο δεν είναι καθόλου δύσκολο να το ετοιμάσουμε και μόνοι μας στο σπίτι. Ακολουθεί μια πανεύκολη συνταγή.

Σημείωση: μην σας τρομάξει το μαρινάρισμα. Θέλει χρόνο, αλλά γίνεται ακούραστα.

Τα υλικά

3/4 φλιτζανιού βαλσαμικό ξίδι
3/4 φλιτζανιού εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα
1 κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη
1 κουταλιά της σούπας ξερό δεντρολίβανο
2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι
500 γρ. φιλέτο μοσχαριού για ψήσιμο, καθαρισμένο και κομμένο σε 32 κύβους
16 λευκά μανιτάρια
16 ντοματίνια
1 μικρή πιπεριά (όποιου χρώματος θέλετε), κομμένη σε 16 κομμάτια
16 κομμάτια κόκκινο κρεμμύδι (περίπου 2,5 εκ. το καθένα)

Η διαδικασία

Σε ένα μικρό μπολ, χτυπήστε με σύρμα το ξίδι, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, το δεντρολίβανο, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Περάστε σε 8 μεταλλικά ή ξύλινα καλαμάκια εναλλάξ το μοσχάρι, τα μανιτάρια, τα ντοματίνια, τα κομμάτια πιπεριάς και το κρεμμύδι, μοιράζοντάς τα ομοιόμορφα.

Τοποθετήστε τα σουβλάκια σε ένα ταψί 23×33 εκ. και περιχύστε με τη μαρινάδα. Βάλτε στο ψυγείο από 2 έως 8 ώρες.

Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Αφαιρέστε τα σουβλάκια από το ταψί και πετάξτε τη μαρινάδα. Ψήστε τα, γυρίζοντάς τα μία φορά, μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό ψήσιμο, συνολικά 6-8 λεπτά.

Πηγή: Vita

