Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Τομ Νούναν: «Έφυγε» από τη ζωή ο κακός του RoboCop
Culture Live 18 Φεβρουαρίου 2026, 18:25

Τομ Νούναν: «Έφυγε» από τη ζωή ο κακός του RoboCop

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Νούναν, γνωστός μέσα από πολλές ταινίες δράσης της δεκαετίας του '90, πέθανε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου σε ηλικία 74 ετών.

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που το πρόσωπό τους πάντα κάτι σου λέει, αλλά δυσκολεύεσαι να θυμηθείς τα ονόματά τους. Ίσως και να μην τα ήξερες ποτέ, αλλά πάντα γνώριζες τις ταινίες που έπαιξαν. Σε αυτή την κατηγορία άνηκε και ο Τομ Νούναν, ο οποίος το περασμένο Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από μια σειρά ταινιών δράσης της δεκαετίας του ’90, όπως τα RoboCop, Last Action Hero και Heat. Η ταινία που τον καθιέρωσε ήταν το θρίλερ Manhunter του 1986, ενώ το 1994 έδειξε και το σκηνοθετικό του ταλέντο μέσα από την ταινία What Happened Was… – εκεί που πήρε όλο το δημιουργικό πακέτο, με σενάριο και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Home of Horror (@officialhomeofhorror)

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η συμπρωταγωνίστριά του στο What Happened Was… Κάρεν Σίλας με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο αγαπημένος μου φίλος Τομ Νούναν έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Το να δουλέψω μαζί του στο πρωτότυπο θεατρικό του έργο What Happened Was… στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο καμπής για εμένα και για την καριέρα μου, κάτι που συνεχίζει να με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή και στη δουλειά μου ως ηθοποιός» έγραψε η Κάρεν Σίλας.

«Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τότε ότι, όταν το μεταφέραμε στον κινηματογράφο έναν χρόνο αργότερα, θα δημιουργούσαμε μία από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες της δεκαετίας του 1990 στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τι προνόμιο ήταν να δουλεύω με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με Βιοχάλκο +10% και τράπεζες +5% το άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με Βιοχάλκο +10% και τράπεζες +5% το άλμα

Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς του rock 'n' roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
Viva Las Vegas 18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
Culture Live 18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ
Από 2/5 στο Κιβωτός 17.02.26

Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ

Ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου όπου  20 νέοι ηθοποιοί —συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη— λειτουργούν ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
Consigliere 17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Κιβωτός του Κόσμου: Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο
Κιβωτός του Κόσμου 18.02.26

Την Πέμπτη η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ
Επικαιρότητα 18.02.26

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ προειδοποιεί «να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας 

Σύνταξη
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Σύνταξη
Τραμπ: Κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει το Axios
Έντονη ανησυχία 18.02.26

Ο Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτει το Axios

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν - Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία στον Περσικό Κόλπο - Η στάση του Ισραήλ - Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής
Ελλάδα 18.02.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των 200 αγωνιστών της Καισαριανής

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Χωρίς κόσμο το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

Η αίτηση του ΟΦΗ για αναστολή εκτέλεσης της ποινής από τη ΔΕΑΒ απορρίφθηκε κι έτσι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό οριστικά χωρίς τον κόσμο του.

Σύνταξη
Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ράμμος: Συνταγματικό σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων οι υποκλοπές, η μεγάλη εικόνα παραμένει κρυφή

Πρωταγωνιστής ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, τις υποκλοπές, ο Χρήστος Ράμμος μιλά ευθαρσώς για την ανεπούλωτη πληγή στο Κράτος Δικαίου, τη στάση που κράτησαν κυβέρνηση και δικαστικοί στη διερεύνησή του και εξηγεί γιατί το σκάνδαλο αυτό αφορά και απειλεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη της χώρας.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Ελλάδα 18.02.26

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη

Σύνταξη
Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson

LIVE: Ηρακλής – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Μύκονος Betsson για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Ελλάδα 18.02.26

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Μανιτάκης, τις τελευταίες ημέρες, νοσηλευόταν σε ΜΕΘ. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου

Σύνταξη
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Οργή συγγενών των θυμάτων στην απόφαση της Εισαγγελίας για τις εκταφές – «Εμπαιγμός και πρόκληση»
Το αίτημά τους 18.02.26

«Εμπαιγμός και πρόκληση»: Προσφεύγουν κατά της εισαγγελικής παραγγελίας για τις εκταφές οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Οι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως ζητά η εισαγγελία

Σύνταξη
