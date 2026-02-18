Τομ Νούναν: «Έφυγε» από τη ζωή ο κακός του RoboCop

Υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που το πρόσωπό τους πάντα κάτι σου λέει, αλλά δυσκολεύεσαι να θυμηθείς τα ονόματά τους. Ίσως και να μην τα ήξερες ποτέ, αλλά πάντα γνώριζες τις ταινίες που έπαιξαν. Σε αυτή την κατηγορία άνηκε και ο Τομ Νούναν, ο οποίος το περασμένο Σάββατο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από μια σειρά ταινιών δράσης της δεκαετίας του ’90, όπως τα RoboCop, Last Action Hero και Heat. Η ταινία που τον καθιέρωσε ήταν το θρίλερ Manhunter του 1986, ενώ το 1994 έδειξε και το σκηνοθετικό του ταλέντο μέσα από την ταινία What Happened Was… – εκεί που πήρε όλο το δημιουργικό πακέτο, με σενάριο και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Home of Horror (@officialhomeofhorror)

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η συμπρωταγωνίστριά του στο What Happened Was… Κάρεν Σίλας με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο αγαπημένος μου φίλος Τομ Νούναν έφυγε ήρεμα από τη ζωή ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Το να δουλέψω μαζί του στο πρωτότυπο θεατρικό του έργο What Happened Was… στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο καμπής για εμένα και για την καριέρα μου, κάτι που συνεχίζει να με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή και στη δουλειά μου ως ηθοποιός» έγραψε η Κάρεν Σίλας.

«Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τότε ότι, όταν το μεταφέραμε στον κινηματογράφο έναν χρόνο αργότερα, θα δημιουργούσαμε μία από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες της δεκαετίας του 1990 στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τι προνόμιο ήταν να δουλεύω με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος».