18.02.2026
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»
18 Φεβρουαρίου 2026

Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Σοβαρές καταγγελίες γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά νηπιαγωγού σε δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη, απασχολούν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την υπόθεση φέρνει στο φως αποκλειστικά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής και η προστασία των παιδιών.

Σύμφωνα με το MEGA, συγκεντρώθηκαν πάνω από 30 καταγγελίες για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Όλες οι αναφορές κάνουν λόγο για την ακαταλληλότητά της,  καθώς όπως καταγγέλλεται – η εκπαιδευτικός αυτή ενδεχομένως έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε τάξη και δη να δουλεύει με τόσο μικρά παιδιά.

Η δασκάλα καθημερινά, φέρεται να φωνάζει ανεξέλεγκτα και στα παιδιά και στους γονείς αλλά και στις υπόλοιπες δασκάλες. Όλοι στην περιοχή γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Έχουν γίνει καταγγελίες και στην αστυνομία αλλά και στην Πρωτοβάθμια της Λέσβου χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από τον Οκτώβριο.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας της νηπιαγωγού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί. Όπως αναφέρουν γονείς, κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος στο σχολείο, η εν λόγω εκπαιδευτικός δήλωνε ασθένεια.

Οι γονείς πλέον δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους, στον παιδικό σταθμό και αναγκάζονται να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά.

Μυτιλήνη – Μητέρα παιδιού για νηπιαγωγό: «Βλέπει φαντάσματα, νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό της»

Η κυρία Μαρία Καναβετσά, μητέρα μαθήτριας, μίλησε στο MEGA για ό,τι συμβαίνει.

«Γενικά είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Απλά σε εμάς, στο συγκεκριμένο τμήμα επειδή είναι πρώτη χρονιά το παιδί μου, ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, μετά από πολλά περιστατικά, κάναμε καταγγελία όλοι οι γονείς προς την Πρωτοβάθμια. Αρκετά περιστατικά. Μέχρι που έφτασαν παιδιά να λένε στους γονείς και το δικό μου, ότι φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία και κλείνουν τα αυτιά τους. Το παιδί μου, μου είπε ότι “μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία”, προς τις δασκάλες, απειλεί, κάνει διάφορα τέτοια σκηνικά.

Τον Οκτώβριο καταθέσαμε καταγγελία προς την Πρωτοβάθμια όλοι οι γονείς με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στον καθένα. Παθαίνει κρίσεις αυτή η γυναίκα, Βλέπει φαντάσματα και ότι όλοι θέλουν το κακό της. Κάναμε την καταγγελία όλοι οι γονείς. Μας είπαν ότι θα γίνει εξέταση από σύμβουλο νηπιαγωγών που πάει εκεί κάθε φορά, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι και σήμερα φυσικά δεν έχει γίνει η εξέτασή της. Κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος εκεί, η κυρία δήλωνε ασθένεια και δεν πήγαινε ποτέ. Δεν έχει χτυπήσει τα παιδιά», είπε, η μητέρα.

«Πριν λίγο διάστημα, κάλεσαν την αστυνομία. Συγκεκριμένα τους παρότρυνε η Πρωτοβάθμια, γιατί η συγκεκριμένη δασκάλα, φώναζε, απειλούσε μέσα στην τάξη και η Πρωτοβάθμια τους είπε να καλέσουν αστυνομία. Η αστυνομία πήγε εκεί, κατέγραψε το γεγονός, μας παρότρυνε να πάμε στον Εισαγγελέα, πήγαμε τον Εισαγγελέα και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η αξιολόγησή της. Μιλάμε από τον Οκτώβριο. Η προϊσταμένη μιλάει με τον κύριο Βούλγαρη (σ.σ ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου), ενημερώνει για όλα τα περιστατικά. Συγκεκριμένα ο κύριος Βούλγαρης γνωρίζει και από βιβλίο με όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει μες στο σχολείο μέσα», συνέχισε.

Ο κ. Δημήτρης, πατέρας μαθητή ανέφερε στο MEGA: «Και εμένα στο νηπιαγωγείο, είναι η μικρή μου κόρη που πάει τώρα και αντίστοιχα είχαμε την ίδια δασκάλα, το ίδιο πρόβλημα με τη μεγάλη μου κόρη που είναι 8 χρόνων. Στη δική μου παρουσία δεν έχει συμβεί κάποιο περιστατικό οπότε να μπορώ να το κρίνω. Παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη χρονιά λοιπόν, το ’21, η πρώτη επαφή μαζί της ήταν ότι προσπαθούσε να μου περάσει ότι «τα παιδιά με αγαπάνε», χωρίς εγώ να της πω ότι δεν σε αγαπάνε τα παιδιά. Και υπάρχουν και περιστατικά με το παιδί μου που μου έλεγε ας πούμε ότι “η κυρία καθόταν με το κινητό της και δεν κάναμε μάθημα” ή ότι “κάποια πράγματα της φταίγανε πολύ”. Δηλαδή ότι φώναζε σε κάποιο παιδάκι επειδή έπεσε κάτω».

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου: «Δεν δέχεται βοήθεια, δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά της»

Ο Δημήτρης Βούλγαρης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου είπε στο MEGA:

«Λοιπόν, στην εκπαίδευση υπηρετούν και διάφοροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “αδυνατούντες”. Είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι λόγω κάποιου σωματικού ή κάποιας σωματικής ή ψυχικής αδυναμίας δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσονται από τα διδακτικά ή ακόμα και από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μετά την παραπομπή τους, γύρω στις δύο εβδομάδες.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει αντίληψη της κατάστασής του και επομένως αρνείται να εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία όπου να παραπεμφθεί παρά τη θέλησή της. Αυτή όμως η διαδικασία απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, πρέπει να έχεις στα χέρια σου συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένες καταθέσεις.

Δεν μπορώ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης να την απομακρύνω μόνο με μια προφορική καταγγελία.Η κίνηση που θα κάνω θα πρέπει να είναι άκρως στοιχειοθετημένη για να έχει και αποτέλεσμα. Διά της βίας δεν μπορώ να την πάω. Η γυναίκα φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν δέχεται καμία βοήθεια. Φεύγει, αρνείται» είπε και πρόσθεσε:

«Έχει έρθει εντολή από το υπουργείο Παιδείας, ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν απασχολείται σε διοικητικό έργο, μόνον εάν έχει περάσει από επιτροπή και η επιτροπή την διαθέτει για διοικητικό έργο. Ελέγχονται, μέσω από το MySchool, πού και τι κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. Εγώ για να κινήσω μια τέτοια διαδικασία, η οποία είναι πολύ λεπτή, για να μη συρθώ στα δικαστήρια, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, να έχω ένα συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών και αναφορών και από κει και πέρα, κινώ τη διαδικασία».

«Αυτή τη στιγμή έχω 3 αναφορές, τρεις καταγγελίες. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε τη διαφορά μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και γεγονότων που συμβαίνουν στο σχολείο», σημείωσε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA

Stream newspaper
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Υπομονή 18.02.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάσουν σχεδόν το μισάωρο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας - Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύνταξη
Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Ελλάδα 18.02.26

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι διατάξεις με τις οποίες καθίστανται ανάξιοι οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι, και παραδείγματα για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύει σε λίγους μήνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Σιγά μην το 'χανε 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστία και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
