Σοβαρές καταγγελίες γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά νηπιαγωγού σε δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη, απασχολούν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την υπόθεση φέρνει στο φως αποκλειστικά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής και η προστασία των παιδιών.

Σύμφωνα με το MEGA, συγκεντρώθηκαν πάνω από 30 καταγγελίες για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Όλες οι αναφορές κάνουν λόγο για την ακαταλληλότητά της, καθώς όπως καταγγέλλεται – η εκπαιδευτικός αυτή ενδεχομένως έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε τάξη και δη να δουλεύει με τόσο μικρά παιδιά.

Η δασκάλα καθημερινά, φέρεται να φωνάζει ανεξέλεγκτα και στα παιδιά και στους γονείς αλλά και στις υπόλοιπες δασκάλες. Όλοι στην περιοχή γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Έχουν γίνει καταγγελίες και στην αστυνομία αλλά και στην Πρωτοβάθμια της Λέσβου χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από τον Οκτώβριο.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας της νηπιαγωγού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί. Όπως αναφέρουν γονείς, κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος στο σχολείο, η εν λόγω εκπαιδευτικός δήλωνε ασθένεια.

Οι γονείς πλέον δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους, στον παιδικό σταθμό και αναγκάζονται να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά.

Μυτιλήνη – Μητέρα παιδιού για νηπιαγωγό: «Βλέπει φαντάσματα, νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό της»

Η κυρία Μαρία Καναβετσά, μητέρα μαθήτριας, μίλησε στο MEGA για ό,τι συμβαίνει.

«Γενικά είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Απλά σε εμάς, στο συγκεκριμένο τμήμα επειδή είναι πρώτη χρονιά το παιδί μου, ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, μετά από πολλά περιστατικά, κάναμε καταγγελία όλοι οι γονείς προς την Πρωτοβάθμια. Αρκετά περιστατικά. Μέχρι που έφτασαν παιδιά να λένε στους γονείς και το δικό μου, ότι φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία και κλείνουν τα αυτιά τους. Το παιδί μου, μου είπε ότι “μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία”, προς τις δασκάλες, απειλεί, κάνει διάφορα τέτοια σκηνικά.

Τον Οκτώβριο καταθέσαμε καταγγελία προς την Πρωτοβάθμια όλοι οι γονείς με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στον καθένα. Παθαίνει κρίσεις αυτή η γυναίκα, Βλέπει φαντάσματα και ότι όλοι θέλουν το κακό της. Κάναμε την καταγγελία όλοι οι γονείς. Μας είπαν ότι θα γίνει εξέταση από σύμβουλο νηπιαγωγών που πάει εκεί κάθε φορά, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι και σήμερα φυσικά δεν έχει γίνει η εξέτασή της. Κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος εκεί, η κυρία δήλωνε ασθένεια και δεν πήγαινε ποτέ. Δεν έχει χτυπήσει τα παιδιά», είπε, η μητέρα.

«Πριν λίγο διάστημα, κάλεσαν την αστυνομία. Συγκεκριμένα τους παρότρυνε η Πρωτοβάθμια, γιατί η συγκεκριμένη δασκάλα, φώναζε, απειλούσε μέσα στην τάξη και η Πρωτοβάθμια τους είπε να καλέσουν αστυνομία. Η αστυνομία πήγε εκεί, κατέγραψε το γεγονός, μας παρότρυνε να πάμε στον Εισαγγελέα, πήγαμε τον Εισαγγελέα και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η αξιολόγησή της. Μιλάμε από τον Οκτώβριο. Η προϊσταμένη μιλάει με τον κύριο Βούλγαρη (σ.σ ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου), ενημερώνει για όλα τα περιστατικά. Συγκεκριμένα ο κύριος Βούλγαρης γνωρίζει και από βιβλίο με όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει μες στο σχολείο μέσα», συνέχισε.

Ο κ. Δημήτρης, πατέρας μαθητή ανέφερε στο MEGA: «Και εμένα στο νηπιαγωγείο, είναι η μικρή μου κόρη που πάει τώρα και αντίστοιχα είχαμε την ίδια δασκάλα, το ίδιο πρόβλημα με τη μεγάλη μου κόρη που είναι 8 χρόνων. Στη δική μου παρουσία δεν έχει συμβεί κάποιο περιστατικό οπότε να μπορώ να το κρίνω. Παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη χρονιά λοιπόν, το ’21, η πρώτη επαφή μαζί της ήταν ότι προσπαθούσε να μου περάσει ότι «τα παιδιά με αγαπάνε», χωρίς εγώ να της πω ότι δεν σε αγαπάνε τα παιδιά. Και υπάρχουν και περιστατικά με το παιδί μου που μου έλεγε ας πούμε ότι “η κυρία καθόταν με το κινητό της και δεν κάναμε μάθημα” ή ότι “κάποια πράγματα της φταίγανε πολύ”. Δηλαδή ότι φώναζε σε κάποιο παιδάκι επειδή έπεσε κάτω».

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου: «Δεν δέχεται βοήθεια, δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά της»

Ο Δημήτρης Βούλγαρης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου είπε στο MEGA:

«Λοιπόν, στην εκπαίδευση υπηρετούν και διάφοροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “αδυνατούντες”. Είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι λόγω κάποιου σωματικού ή κάποιας σωματικής ή ψυχικής αδυναμίας δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσονται από τα διδακτικά ή ακόμα και από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μετά την παραπομπή τους, γύρω στις δύο εβδομάδες.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει αντίληψη της κατάστασής του και επομένως αρνείται να εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία όπου να παραπεμφθεί παρά τη θέλησή της. Αυτή όμως η διαδικασία απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, πρέπει να έχεις στα χέρια σου συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένες καταθέσεις.

Δεν μπορώ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης να την απομακρύνω μόνο με μια προφορική καταγγελία.Η κίνηση που θα κάνω θα πρέπει να είναι άκρως στοιχειοθετημένη για να έχει και αποτέλεσμα. Διά της βίας δεν μπορώ να την πάω. Η γυναίκα φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν δέχεται καμία βοήθεια. Φεύγει, αρνείται» είπε και πρόσθεσε:

«Έχει έρθει εντολή από το υπουργείο Παιδείας, ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν απασχολείται σε διοικητικό έργο, μόνον εάν έχει περάσει από επιτροπή και η επιτροπή την διαθέτει για διοικητικό έργο. Ελέγχονται, μέσω από το MySchool, πού και τι κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. Εγώ για να κινήσω μια τέτοια διαδικασία, η οποία είναι πολύ λεπτή, για να μη συρθώ στα δικαστήρια, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, να έχω ένα συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών και αναφορών και από κει και πέρα, κινώ τη διαδικασία».

«Αυτή τη στιγμή έχω 3 αναφορές, τρεις καταγγελίες. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε τη διαφορά μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και γεγονότων που συμβαίνουν στο σχολείο», σημείωσε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας.

