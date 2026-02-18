Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Λάρισας.

Στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή, λίγα μέτρα μακριά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, διαρρήκτες μετά τις 4 τα ξημερώματα έδεσαν με ιμάντα το ρολό και αφού το τράβηξαν, έσπασαν τη τζαμαρία και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Σύμφωνα με το larissanet, από εκεί αφαίρεσαν άγνωστης αξίας κοσμήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.