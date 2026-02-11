Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ στην πωλήτρια για να διαφύγει

Στη σύλληψη γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο προχώρησε το πρωί της Τρίτης (10/2) η Αστυνομία στην Κομοτηνή.

Η δράστιδα είχε αφαιρέσει κοσμήματα από το κατάστημα, όμως έγινε αντιληπτή από υπάλληλο. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε.

Συνελήφθη 43χρονη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 43χρονη λίγο αργότερα και τη συνέλαβαν. Στην κατοχή της βρέθηκαν δισκία με χάπια, δοχείο με οξύ και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν φέρει εγκαύματα.

Μάρτυρας των όσων έγιναν μιλά στο Live News.

«Μπήκε μία γυναίκα στο μαγαζί και πήγε προς τα κοσμήματα. Ρωτούσε πόσο κοστίζουν τα κοσμήματα και αν είναι χρυσά. Δοκίμασε και δυο-τρία. Ξαφνικά έβγαλε από μία σακούλα ένα πορτοκαλί μπουκάλι, που είχε υδροχλωρικό οξύ και το έριξε στην υπάλληλο. Η υπάλληλος γύρισε το κεφάλι της και βγήκε έξω. Η δράστις προσπάθησε να πάρει κοσμήματα και να φύγει, όμως την έπιασαν οι άλλοι καταστηματάρχες. Την κρατούσαν τρεις άντρες με το ζόρι, είχε πολλή δύναμη, ίσως είχε πάρει ναρκωτικά, έκανε περίεργες κινήσεις. Έλεγε: «Αφήστε με, έχω 4 παιδιά, παίρνω χάπια». Ήρθε η αστυνομία και την συνέλαβε, μάλιστα οι αστυνομικοί είπαν ότι είχε μαχαίρι στην τσέπη της.

Η πωλήτρια πήγε στο νοσοκομείο, γιατί παρότι γύρισε το κεφάλι της όταν της πέταξε το οξύ, πήγε και στα μάτια. Όμως είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι. Η γυναίκα με το οξύ δε είχε ξαναπάει στο κοσμηματοπωλείο, αλλά τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στην αγορά της Κομοτηνής, έμπαινε στα καταστήματα και κοιτούσε τα κοσμήματα. Φορούσε κουκούλα, όμως τα χαρακτηριστικά της φαίνονται από τις κάμερες του καταστήματος. Μιλούσε καλά ελληνικά».