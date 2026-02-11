newspaper
Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ στην πωλήτρια για να διαφύγει
Ελλάδα 11 Φεβρουαρίου 2026, 20:12

Κομοτηνή: Γυναίκα έκλεψε κοσμηματοπωλείο και έριξε υδροχλωρικό οξύ στην πωλήτρια για να διαφύγει

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Κομοτηνή για τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν φέρει εγκαύματα.

Spotlight

Στη σύλληψη γυναίκας για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο προχώρησε το πρωί της Τρίτης (10/2) η Αστυνομία στην Κομοτηνή.

Η δράστιδα είχε αφαιρέσει κοσμήματα από το κατάστημα, όμως έγινε αντιληπτή από υπάλληλο. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, της έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο και εξαφανίστηκε.

Συνελήφθη 43χρονη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 43χρονη λίγο αργότερα και τη συνέλαβαν. Στην κατοχή της βρέθηκαν δισκία με χάπια, δοχείο με οξύ και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν φέρει εγκαύματα.

Μάρτυρας των όσων έγιναν μιλά στο Live News.

«Μπήκε μία γυναίκα στο μαγαζί και πήγε προς τα κοσμήματα. Ρωτούσε πόσο κοστίζουν τα κοσμήματα και αν είναι χρυσά. Δοκίμασε και δυο-τρία. Ξαφνικά έβγαλε από μία σακούλα ένα πορτοκαλί μπουκάλι, που είχε υδροχλωρικό οξύ και το έριξε στην υπάλληλο. Η υπάλληλος γύρισε το κεφάλι της και βγήκε έξω. Η δράστις προσπάθησε να πάρει κοσμήματα και να φύγει, όμως την έπιασαν οι άλλοι καταστηματάρχες. Την κρατούσαν τρεις άντρες με το ζόρι, είχε πολλή δύναμη, ίσως είχε πάρει ναρκωτικά, έκανε περίεργες κινήσεις. Έλεγε: «Αφήστε με, έχω 4 παιδιά, παίρνω χάπια». Ήρθε η αστυνομία και την συνέλαβε, μάλιστα οι αστυνομικοί είπαν ότι είχε μαχαίρι στην τσέπη της.

Η πωλήτρια πήγε στο νοσοκομείο, γιατί παρότι γύρισε το κεφάλι της όταν της πέταξε το οξύ, πήγε και στα μάτια. Όμως είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι. Η γυναίκα με το οξύ δε είχε ξαναπάει στο κοσμηματοπωλείο, αλλά τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε στην αγορά της Κομοτηνής, έμπαινε στα καταστήματα και κοιτούσε τα κοσμήματα. Φορούσε κουκούλα, όμως τα χαρακτηριστικά της φαίνονται από τις κάμερες του καταστήματος. Μιλούσε καλά ελληνικά».

Τράπεζες
Πολιτική
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
Ελλάδα 11.02.26

Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας η καθηγήτρια απομακρύνεται από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι - Έβαζε τους μαθητές να κάνουν διάφορες εργασίες στο σχολείο για να τους σβήνει απουσίες

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί
Ελλάδα 11.02.26

Κατασκοπεία: Όσα αποκάλυψε στη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος – Στο μικροσκόπιο δύο απόστρατοι αξιωματικοί

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατασκοπείας μετά τη σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του

Σύνταξη
Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 11.02.26

Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Σύνταξη
Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Στη Χίο 11.02.26

Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του - Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς
Ελληνοτουρκικά 11.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα', θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κρητικοί των 10 παικτών! (vids)

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες από το 34’ και είχε μια τελική σε όλο το παιχνίδι, ο ψυχωμένος ΟΦΗ νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά και πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου όπως πέρσι! Σκόρερ ο Λαμπρόπουλος στο 45'.

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
Κόσμος 11.02.26

Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Οριστικό τέλος για τη European Super League: Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA κατέληξαν σε συμφωνία

Σε κοινή τους Ρεάλ Μαδρίτης και η UEFA ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του Ευρωπαίκού ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου το περιβόητο πρότζεκτ της European Super League ματαιώνεται οριστικά

Σύνταξη
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες
«Πρωτοβουλία βιωσιμότητας» 11.02.26

Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες

Το συντηρητικό λαϊκιστικό SVP κατέθεσε πρόταση επικαλούμενο την πίεση στη στέγη και τις υπηρεσίες. Αλλά η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικές ενώσεις προειδοποιούν για τις συνέπειές της στην οικονομία.

Σύνταξη
Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο
Ελλάδα 11.02.26

Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στο λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη και μετά έρευνες ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΛΑ έριξαν πέτρες στο λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους όσο και λίγο αργότερα, προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
Κόσμος 11.02.26

Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς

Η αστυνονία στην Βραζιλία εξάρθωσε διεθνές κύκλωμα που διένειμε βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανώς ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή
Σκάνδαλο 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή

Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
«Το πράσινο μίλι» 11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
Οι επικές αντιδράσεις του οπαδού της Γιουνάιτεντ που περιμένει να κουρευτεί, στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Παράταση πήρε το... περιβόητο κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ - Πώς αντέδρασε στην ισοπαλία (vid)

Περισσότεροι από 300.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν ζωντανά τον Φρανκ Ίλετ να μένει… σύξυλος στην ισοπαλία της Γιουνάιτεντ με την Γουέστ Χαμ που «έσβησε το όνειρο για το κούρεμα που τόσο... λαχταράει!

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

