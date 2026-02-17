Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρίσει μεγάλες περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία», ενέργεια που γίνεται για πρώτη φορά από την έναρξη της κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών το 1967.

Από το 1967 μέχρι σήμερα οι ισραηλινές επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει στα εδάφη της Δυτικής Όχθης με προσαρτήσεις περιοχών και αποκλεισμό του ενός τμήματος από το άλλο, αλλά τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου νομιμοποιεί την πρακτική των εποικισμών και του εκτοπισμού τη στιγμή που συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα.

Όπως έχει γράψει το in, οι περισσότερες παλαιστινιακές εκτάσεις δεν είναι επίσημα καταχωρημένες, καθώς η διαδικασία είναι μακρά και περίπλοκη και το Ισραήλ την σταμάτησε το 1967.

Η καταχώρηση της γης καθιερώνει τη μόνιμη ιδιοκτησία. Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μια κατοχική δύναμη δεν μπορεί να κατασχέσει ή να εποικίσει γη σε κατεχόμενα εδάφη.

Κοινή επιστολή οκτώ μουσουλμανικών χωρών

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Κατάρ, Ινδονησίας και Πακιστάν αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση πως τα ισραηλινά μέτρα αποσκοπούν στην επιβολή «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας», την εδραίωση των εποικιστικών δραστηριοτήτων και την επιβολή μιας νέας νομικής και διοικητικής πραγματικότητας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές παράνομες και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Οι υπουργοί επικαλούνται επίσης την απόφαση 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία καταδικάζει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης και του καθεστώτος της Δυτικής Όχθης.

H EE κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του ενώ ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τις ενέργειες αυτές ως παράνομες.

«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα» τονίζεται σε σχετική δήλωση.