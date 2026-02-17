LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

H αυθεντικότητα

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.