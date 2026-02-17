sports betsson
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
Άλλα Αθλήματα 17 Φεβρουαρίου 2026, 08:48

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Ο Ολυμπιακός και η ομάδα βόλεϊ γυναικών επιστρέφει στο ευρωπαϊκό της ταξίδι, στα «αστέρια». Συγκεκριμένα, την Τρίτη (17/2) στις 19:00 (COSMOTE SPORT 9HD), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν την παντοδύναμη Μιλάνο, την υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», σε μία ιστορική «μάχη» για τα playoffs του CEV Champions League.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών, που αγωνίζεται σε νοκ άουτ φάση του CEV Champions League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει προγραμματιστεί για τις 25/02 στις 19:00.

Οι δηλώσεις που παραχώρησε η Καρκάσες για το Ολυμπιακός – Μιλάνο

Κένια Καρκάσες: «Σίγουρα, πάντα ένα ματς με αντίπαλο την Μιλάνο είναι συναρπαστικό. Πρέπει απλώς να τα δώσουμε όλα και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ενωμένες, να παίξουμε ομαδικά».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ
Συγκινητικό φινάλε 16.02.26

H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ

Ο Αλέξανδρος Γκιννής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, κατεβαίνοντας τιμητικά την πίστα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Σύνταξη
Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Ανακοίνωση-σοκ από τενίστρια για το τέλος της καριέρας της: «Θέλω να πω ένα… άντε γ@@@@, σε όλους» (pic)

Η 25χρονη Αυστραλή τενίστρια Ντεστάνι Αϊάβα ανακοίνωσε ότι σταματά το επαγγελματικό τένις με μια ανάρτηση-γροθιά στο πρόσωπο της κοινότητας του σπορ, κάνοντας λόγο για απειλές, ρατσισμό, οφοφοβία και μισογυνισμό από άκρη σε άκρη του τουρ...

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
