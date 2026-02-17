Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Ο Ολυμπιακός και η ομάδα βόλεϊ γυναικών επιστρέφει στο ευρωπαϊκό της ταξίδι, στα «αστέρια». Συγκεκριμένα, την Τρίτη (17/2) στις 19:00 (COSMOTE SPORT 9HD), οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν την παντοδύναμη Μιλάνο, την υποδέχονται στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», σε μία ιστορική «μάχη» για τα playoffs του CEV Champions League.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών, που αγωνίζεται σε νοκ άουτ φάση του CEV Champions League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει προγραμματιστεί για τις 25/02 στις 19:00.

Οι δηλώσεις που παραχώρησε η Καρκάσες για το Ολυμπιακός – Μιλάνο

Κένια Καρκάσες: «Σίγουρα, πάντα ένα ματς με αντίπαλο την Μιλάνο είναι συναρπαστικό. Πρέπει απλώς να τα δώσουμε όλα και να απολαύσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ενωμένες, να παίξουμε ομαδικά».