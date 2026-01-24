Ολυμπιακός ONEX – ΑΟ Φλοίσβος 3-1 σετ: Πήρε τη νίκη και σκέφτεται τη ρεβάνς στο CEV Cup
O Ολυμπιακός δεν είχε απώλειες απέναντι στον Φλοίσβο και πλέον εστιάζει στον μεγάλο επαναληπτικό με τη Καρλοβάρσκο για τη φάση των «16» του CEV Cup.
Δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, ο Ολυμπιακός ONEX επικράτησε με 3-1 σετ (25-20, 27-25, 28-30, 25-19) του ουραγού Φλοίσβου στο «Μ. Μερκούρη» για τη 12η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.
Κορυφαίος (MVP) της αναμέτρησης ο Ατανασίεβιτς, με 25 πόντους, πέντε άσους και 61% στην επίθεση (20/33 επιθέσεις) και σπουδαία εμφάνιση του Πέριν, με 19 και 74% (17/23 επιθέσεις, ένας άσος, ένα μπλοκ).
Οι Πειραιώτες είχαν και στην άκρη του μυαλού τους και την μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (28/01) στην Τσεχία και στην προσπάθεια που θα κάνουν για να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-1 σετ και να προκριθούν στους «8» του CEV Cup.
Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7-5 (23β.), στο -4 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και το -5 από τον πρωτοπόρο Μίλωνα.
Όσον αφορά την αναμέτρηση, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 3-1, όμως με δύο διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς, προσπέρασε με 6-4. Με άσο του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +3 (12-9) και διατήρησαν το καλό τους πρόσωπο, φτάνοντας στο 25-20 και στο 1-0 σετ, με επίθεση του Πιτακούδη.
Στο δεύτερο σετ, ο Θρύλος βρέθηκε πίσω με 10-6 και 12-9, αλλά ισοφάρισε σε 12-12, με επίθεση του Φρομ από την πίσω ζώνη. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Καβάνα να ισοφαρίζει σε 20-20 και τον Ατανασίεβιτς να βάζει τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ μπροστά με 21-20. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 2-0 σετ, με 27-25, μετά από επαφή των φιλοξενούμενων στον φιλέ.
Στο τρίτο σετ, ο Θρύλος έμεινε και πάλι πίσω (6-8, 8-11, 12-14), όμως αντέδρασε ξανά και έφτασε σε δύο σετ μπολ (24-23, 25-24), με επιθέσεις των Πέριν και Ατανασίεβιτς. Συγκλονιστική η συνέχεια του σετ, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 2-1, με 30-28.
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ «μπήκε» δυνατά στο τέταρτο σετ και με ωραία επίθεση του Δαλακούρα, ξέφυγε με +9 (14-5), ενώ μετά από άουτ σερβίς της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου, προηγήθηκε με 10 πόντους (16-6). Ο Δαλακούρας «έγραψε» το 20-12, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 23-19, αλλά ο Πέριν, με πάιπ, έκανε το 25-19, για τη νίκη με 3-1 σετ.
Τα σετ (3-1): 25-20, 27-25, 28-30, 25-19
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-15, 25-20
2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 27-25
3ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 28-30
4ο σετ: 8-4, 16-6, 21-13, 25-19
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 7 άσους, 63 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου από 5 άσους, 56 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
«Πάμε για την πρόκριση»
Δηλώσεις:
Αντώνης Βουρδέρης: «Σίγουρα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτοί οι βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί για εμάς, ειδικά μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα που είχαμε. Η νίκη ήταν το πρώτο που με ενδιέφερε και από τη στιγμή που το πετύχαμε αυτό, δεν μπορώ παρά να είμαι πολύ ικανοποιημένος. Σε ένα δεύτερο διάβασμα του παιχνιδιού, όμως, δεν μου άρεσε το γεγονός ότι, παρόλο που γνωρίζαμε πως έχουν περιορισμένες επιθετικές επιλογές, η περιφερειακή τους επίθεση είχε πολύ υψηλά νούμερα. Θεωρώ, ότι στο μπλοκ-άμυνα είμαστε πολύ καλύτεροι, από αυτό που δείξαμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Συνεχίζουμε με τον επαναληπτικό στην Ευρώπη, πάμε για ένα όχι ακριβώς δύσκολο, αλλά σκληρό παιχνίδι θα το έλεγα. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, είμαστε πονηρεμένοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μας φοβίζει καθόλου ότι πρέπει να πάμε στο χρυσό σετ. Πάμε εκεί, για όσα σετ χρειαστεί να κερδίσουμε. Πάμε να τα κερδίσουμε».
Μαξιμιλιάνο Καβάνα: «Μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, κατακτήσαμε τους τρεις βαθμούς. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Στόχος μας να δυναμώσουμε ως ομάδα και να βελτιωθούμε για τη συνέχεια. Πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του προπονητικού μας επιτελείου. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Δαλακούρα, μπήκε στο γήπεδο και έπαιξε πολύ καλά! Τώρα, επικεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς, στην Τσεχία. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη-πρόκριση».
