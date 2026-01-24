Δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, ο Ολυμπιακός ONEX επικράτησε με 3-1 σετ (25-20, 27-25, 28-30, 25-19) του ουραγού Φλοίσβου στο «Μ. Μερκούρη» για τη 12η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Κορυφαίος (MVP) της αναμέτρησης ο Ατανασίεβιτς, με 25 πόντους, πέντε άσους και 61% στην επίθεση (20/33 επιθέσεις) και σπουδαία εμφάνιση του Πέριν, με 19 και 74% (17/23 επιθέσεις, ένας άσος, ένα μπλοκ).

Οι Πειραιώτες είχαν και στην άκρη του μυαλού τους και την μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (28/01) στην Τσεχία και στην προσπάθεια που θα κάνουν για να ανατρέψουν το εις βάρος τους 3-1 σετ και να προκριθούν στους «8» του CEV Cup.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7-5 (23β.), στο -4 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό και το -5 από τον πρωτοπόρο Μίλωνα.

Όσον αφορά την αναμέτρηση, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 3-1, όμως με δύο διαδοχικούς άσους του Ατανασίεβιτς, προσπέρασε με 6-4. Με άσο του Πέριν, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +3 (12-9) και διατήρησαν το καλό τους πρόσωπο, φτάνοντας στο 25-20 και στο 1-0 σετ, με επίθεση του Πιτακούδη.

Στο δεύτερο σετ, ο Θρύλος βρέθηκε πίσω με 10-6 και 12-9, αλλά ισοφάρισε σε 12-12, με επίθεση του Φρομ από την πίσω ζώνη. Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Καβάνα να ισοφαρίζει σε 20-20 και τον Ατανασίεβιτς να βάζει τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ μπροστά με 21-20. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 2-0 σετ, με 27-25, μετά από επαφή των φιλοξενούμενων στον φιλέ.

Στο τρίτο σετ, ο Θρύλος έμεινε και πάλι πίσω (6-8, 8-11, 12-14), όμως αντέδρασε ξανά και έφτασε σε δύο σετ μπολ (24-23, 25-24), με επιθέσεις των Πέριν και Ατανασίεβιτς. Συγκλονιστική η συνέχεια του σετ, με τον Φλοίσβο να μειώνει σε 2-1, με 30-28.

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ «μπήκε» δυνατά στο τέταρτο σετ και με ωραία επίθεση του Δαλακούρα, ξέφυγε με +9 (14-5), ενώ μετά από άουτ σερβίς της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου, προηγήθηκε με 10 πόντους (16-6). Ο Δαλακούρας «έγραψε» το 20-12, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 23-19, αλλά ο Πέριν, με πάιπ, έκανε το 25-19, για τη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 25-20, 27-25, 28-30, 25-19