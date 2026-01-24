sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Άρης 3-0: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 24 Ιανουαρίου 2026, 16:42

Ολυμπιακός – Άρης 3-0: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Άνετη επικράτηση για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού με 3-0 σετ επί του Άρη, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volley League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 3-0 σετ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volley League, με τις Ερυθρόλευκες να συνεχίζουν την νικηφόρα πορεία τους στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι ερυθρόλευκες είχαν πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα με 14 πόντους, ενώ διψήφια ήταν και η Αμπντεραχίμ με 13 , που ολοκλήρωσαν το ματς με 10 μπλοκ. Από πλευράς Άρη πρώτη σκόρερ ήταν η Ζαντοροϊνάι με και ακολούθησε η Μερτέκη με 6.

Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς «καθάρισαν» από νωρίς το παιχνίδι, έχοντας το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια και πήραν εύκολα το πρώτο σετ με 25-17. Ο Άρης ανέβασε στροφές στο δεύτερο σετ και προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των Ερυθρόλευκων, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε μαξιλαράκι ασφαλείας στο προβάδισμα (20-15) και κατέκτησε εύκολα και αυτό το σετ με 25-17.

Με το ξεκίνημα του τρίτου σετ, οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν με 8-6. Όμως, ο Ολυμπιακός δεν άφησε τις φιλοξενούμενες να ξεφύγουν και με καθαρό μυαλό στην επίθεση οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς πήραν το τρίτο σετ με 25-15 και νίκησαν με 3-0.

Τα σετ (3-0 σε 1.14): 25-17 (24’), 25-17 (25’), 25-15 (25’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-17

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17

3ο σετ: 6-8, 16-12, 21-14, 25-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Άρη από 1 άσο, 30 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (3/11 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Κούμπουρα 14 (12/30 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (4/6 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Καρκάσες 7 (7/24 επ., 43% υπ. – 19% άριστες), Αμπντεραχίμ 13 (11/19 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. – 15% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ. 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 78% υπ. – 33% άριστες), Καραγιάννη 1 (1/3 επ.), Σαμπάτη (λ), Ηλιουπούλου, Οικονομίδου (0/3 επ.), Ραζακιά 1 (1/1 επ.)

Άρης (Χρήστος Πάτρας): Όλους 5 (5/21 επ., 67% υπ.-52% άριστες), Πολυνοπούλου 4 (4/12 επ.), Μερτέκη 6 (6/22 επ., 50% υπ.- 25% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ζαντοροϊνάι 7 (7/21 επ.,), Κοκότη 5 (5/12 επ.) / Ευθυμοπούλου (λ, 33% υπ. – 21% άριστες), Τόλιου, Μπαμπαλιού (0/3 επ.), Λαμπριανίδου 2 (2/4 επ.), Αντωνιάδου

«Συγχαρητήρια στις δύο παίκτριες τις Ακαδημίας, θα τα δώσουμε όλα κόντρα στην Μιλάνο»

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Καλό παιχνίδι και μια εύκολη νίκη, πριν από ένα πολύ μεγάλο ματς απέναντι στην Μιλάνο. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από κάποια κομμάτια της σημερινής μας εικόνας, αν και υπήρξε ένα σημείο όπου χαλαρώσαμε λίγο και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, κάτι που μας δημιούργησε ορισμένα μικρά προβλήματα. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και τις δύο παίκτριες της Ακαδημίας. Μπορεί να μην αγωνίστηκαν για πολύ, όμως στο διάστημα που βρέθηκαν στο γήπεδο, έκαναν πολύ καλή δουλειά! Οσον αφορά στο επόμενο παιχνίδι, τι να πει κανείς… Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, αναμφίβολα μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη! Ωστόσο, εδώ, με τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου μας, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από το παιχνίδι».

Κυριακή Τερζόγλου: «Ηταν θεωρητικά ένα εύκολο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και μια καθαρή νίκη. Ουσιαστικά, ήταν μια μίνι προετοιμασία ενόψει του μεγάλου ματς με την Μιλάνο».

Headlines:
Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τότεναμ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπράιτον για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τότεναμ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπράιτον για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία
Συγκρατημένη αισιοδοξία 24.01.26

Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά

Σύνταξη
Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»
Ελλάδα 24.01.26

Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»

Ένα περιστατικό χωρίς καμία απολύτως σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στις Σέρρες, όπου διευθύντρια σχολείου φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία.

Σύνταξη
LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ

LIVE: Μπέρνλι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέρνλι – Τότεναμ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον

LIVE: Φούλαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπράιτον για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης

«Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για το θέμα των συνεργασιών σημείωσε πως «δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται»

Σύνταξη
«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left
Καταπέλτης 24.01.26

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδος λόγω της ανεπαρκής προόδου στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων του υπουργείου Μεταφορών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο