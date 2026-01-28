CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.
Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Τσεχία και συγκεκριμένα στην πόλη Κάρλοβι Βάρι, όπου συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο CEV Cup.
Την Τετάρτη (28/1, 19:30) οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Καρλοβάρσκο στην «KV Arena», για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup, με στόχο «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και στη συνέχεια, την κατάκτηση του «χρυσού» σετ, για την πρόκριση στη φάση των «8».
«Πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση»
Μιλώντας για το παιχνίδι, ο Σέρβος διαγώνιος των «ερυθρόλευκων», Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς, σχολίασε:
«Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο ματς. Δεν παίξαμε αρκετά καλά στο πρώτο ματς, για αυτό τώρα, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση, να νικήσουμε με 3-0 ή 3-1 και στη συνέχεια, να παλέψουμε στο χρυσό σετ. Σίγουρα, δεν θα είναι εύκολο, όμως θα δώσουμε το 100%. Για αυτό βρισκόμαστε εδώ! Πραγματικά, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας CEV Cup».
