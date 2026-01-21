sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο 1-3: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Τσεχία
Άλλα Αθλήματα 21 Ιανουαρίου 2026 | 21:31

Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο 1-3: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη από την Καρλοβάρσκο και θα πάει στην Τσεχία για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ στο Ρέντη από την Καρλοβάρσκο στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του CEV Cup και πλέον θα πάει στην Τσεχία για να ψάξει την υπέρβαση και την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα για να προκριθεί στους «8» της διοργάνωσης.

Συγκινητικός ο Πέριν που ήταν ο κορυφαίος των Πειραιωτών, οι οι οποίοι προσπάθησαν πάρα πολύ να επιστρέψουν από το 0-2, όμως κάποιες λάθος αποφάσεις των διαιτητών που δημιούργησαν νευρικότητα και κάποια δικά τους λάθη δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν τη νίκη στο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός που είχε πολύ καλό τον Πέριν στο ξεκίνημα του ματς προηγήθηκε με 10-7 στο πρώτο σετ με τον Καναδό να είναι παντού, σε άμυνα και επίθεση. Η Καρλοβάρσκο ισοφάρισε σε 11-11 για να κάνει το 12-11 και πάλι ο Πέριν για τον Ολυμπιακό. Η Καρλοβάρσκο στην πορεία πίεσε και ισοφάρισε σε 17-17. Οι Τσέχοι στη συνέχεια προηγήθηκαν και με 18-20. Ο Ατανασίεβιτς μείωσε σε 22-23 με τον Λινάρδο να ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό στο 24-24, με του Τσέχους ωστόσο να παίρνουν το πρώτο σετ με 26-24.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-2 με τον Φρομ, με τους Τσέχους να μειώνουν σε 6-5 με τον Κλίμες. Ο Σέσταν σέρβιρε στο φιλέ και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 10-8. Η Καρλοβάρσκο στη συνέχεια του σετ προηγήθηκε με 12-13 και ο Κλίμες έκανε και το 13-15 για τους Τσέχους. Ο Σέσταν έκανε και το 15-17 δίνοντας προβάδισμα στους Τσέχους. Λίγο αργότερα ξέφυγαν και με +3 και 17-20 και έκλεισαν το σετ με 22-25 κάνοντας το 0-2.

Η Καρλοβάρσκο άνοιξε το τρίτο σετ προηγούμενη με 3-5, για να έρθει ο Πέριν και να ισοφαρίσει σε 5-5. Ο Ολυμπιακός που άλλαξε την εικόνα του κάπως στο τρίτο σετ προηγήθηκε με τον Λινάρδο με 13-11. Οι Πειραιώτες στη συνέχεια προηγήθηκαν και με +3 και 17-14 με τον Πέριν. Οι Τσέχοι στη συνέχεια κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 21-21, για να κάνει το 22-21 για τον Ολυμπιακό ο Πέριν. Ο Ολυμπιακός έχασε συνεχόμενα set balls για να μειώσει τελικά σε 2-1 με το μπλοκ του Καβάνα, με τους ερυθρόλευκους να κλείνουν το σετ με 29-27.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ όντας ισόπαλες με 5-5, με τον Ολυμπιακό να περνάει με 7-6 με πόντο του Πιτακούδη. Ο Ροντρίγκες με πόντο στη διαγώνιο ισοφάρισε για τους Τσέχους σε 10-10. Η Καρλοβάρσκο προηγήθηκε με +2 και σκορ 11-13 με μπλοκ άουτ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με τον καλύτερο παίκτη του στο ματς τον Πέριν σε 16-16.

Η μάχη συνεχίστηκε με τους παίκτες να κάνουν κατάθεση ψυχής και τον Ατανασίεβιτς να ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό σε 20-20. Οι Τσέχοι από εκείνο το σημείο έτρεξαν ένα 5-0 έκλεισαν το σετ με 20-25 και πήραν τη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (1-3): 24-26, 22-25, 29-27, 20-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 3 άσους, 58 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων, ενώ της Καρλοβάρσκο από 3 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 15 (14/28 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 18% άριστες), Πέριν 18 (15/32 επ., 3 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίεβιτς 21 (19/41 επ., 2 άσοι), Καβάνα 1 (1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1/3 επ.), Λινάρδος 4 (3/6 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 50% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης, Ζουπάνη

Καρλοβάρσκο (Στέφανο Μασία): Τσιριβίνο 1 (1 μπλοκ), Σέσταν 14 (11/24 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. – 27% άριστες), Γιάνσονς 16 (14/37 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κλίμες 10 (6/11 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Σπούλακ 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Ροντρίγκεθ 13 (13/24 επ., 35% υπ. – 27% άριστες) / Κλόστερ (λ., 50% υπ. – 38% άριστες), Μπάλαζ, Πάστρνιακ (0/1 επ., 50% υπ. – 50% άριστες)

«Πολύ κακή η διαιτησία, δεν είχαμε λύσεις από τον πάγκο»

Δηλώσεις:

Αντώνης Βουρδέρης: «Ολοι όσοι παρακολουθούμε βόλεϊ, γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι άλλαξαν οι κανονισμοί. Μας ενημέρωσαν, έγιναν σεμινάρια και όλοι καταλήξαμε στο ότι στο τέλος μιας φάσης, μπορούμε να καλέσουμε VAR για οποιαδήποτε στιγμή της φάσης. Ξαφνικά, όμως, ο διαιτητής αποφάσισε να λειτουργήσει με το παλιό σύστημα, δηλαδή να επιτρέπει VAR μόνο για την τελευταία ενέργεια! Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, υπάρχουν κανονισμοί που οι ομάδες οφείλουν να ακολουθούν. Το ίδιο συνέβη τέσσερις φορές μέσα στο παιχνίδι, όπου δεν μου επετράπη να ζητήσω VAR για φάσεις πριν από την τελευταία ενέργεια. Στην τελευταία περίπτωση που το ζήτησα, ξαφνικά έγινε δεκτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Η διαιτησία ήταν πολύ κακή, αλλά θα σταθώ μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και για αυτό κατατέθηκε και η ένσταση. Δεν φταίει μόνο η διαιτησία που αποδιοργάνωσε την ομάδα. Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει, είναι άλλο θέμα.

Εμείς κάναμε κάποια εύκολα, αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία, κάτι που για μια ομάδα με ευρωπαϊκή πορεία και εμπειρία δεν δικαιολογείται. Εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, όπως και στο σερβίς. Για άλλη μία φορά, δεν είχαμε καλό σερβίς ως γηπεδούχοι, τρεις άσοι με 26 χαμένα και μάλιστα, ο ένας άσος ήταν με επαφή στο φιλέ. Είναι απογοητευτικό αυτό το νούμερο. Από την άλλη, δεν είχα καμία λύση από τον πάγκο. Αν είχα τον Δαλακούρα, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είχε άλλη τροπή. Δεν τον είχαμε λόγω τραυματισμού, ενώ ήρθε και η απώλεια του Τζούριτς. Επίσης, αντιμετωπίζουμε και πολλές ιώσεις. Σίγουρα, την άλλη εβδομάδα θα κριθεί η πρόκριση. Οι προκρίσεις κρίνονται στα δεύτερα παιχνίδια, όχι στα πρώτα. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα ήταν 3-2, όπως και να είχε εξελιχθεί, θα πηγαίναμε στην Τσεχία για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πάμε τώρα για την πρόκριση».

Κρίστιαν Φρομ: «Είμαι απογοητευμένος, γιατί πιστεύω ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το πρώτο σετ και να πάρουμε προβάδισμα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάναμε πολλά καλά πράγματα και επίσης πιστεύω, ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Όμως, αυτοί έπαιξαν καλά, μας πίεσαν και δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε πολλά από αυτό το ματς και την επόμενη εβδομάδα να πάμε εκεί, για να νικήσουμε και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Είμαι απογοητευμένος με τους διαιτητές. Είναι άνθρωποι, μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν νέοι κανονισμοί».

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
