Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι»

Τρεις μέρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τους Πειραιώτες στο κλειστό του Μετς, για την 11η αγωνιστική της Volley League ανδρών, καταφέρνοντας να επικρατήσει αυτή τη φορά με 3-0 σετ (25-20, 25-18, 25-20)).

Οι Πράσινοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκειά του, απέναντι στους Πειραιώτες που παρατάχθηκαν χωρίς το μεγάλο αστέρι τους, τον Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς. Έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 27 βαθμούς μειώνοντας στον πόντο τη διαφορά από τον Μίλωνα (με ματς περισσότερο όμως), ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν στην τέταρτη θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει τις λύσεις επιθετικά και να προηγείται με 10-6, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν τον άφηνε να ξεφύγει, παραμένοντας σε απόσταση βολής. Οι Πράσινοι συνέχιζαν να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, με τους Ερυθρόλευκους να μειώνουν σε 22-19. Ωστόσο, ο Γιάντσουκ ήταν εκείνος που οδήγησε το «τριφύλλι» στο 25-20 για να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και με πίεση στο σερβίς μπόρεσε να προηγηθεί με 5-1. Οι Πράσινοι μπόρεσαν να επιστρέψουν μειώνοντας σε 12-11 και λίγο αργότερα να περάσουν μπροστά με 16-15, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν ξανά προβάδισμα με 17-16. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και βρέθηκαν με προβάδισμα χάρη στο 21-18. Κάπου εκεί ανέλαβε ο Νίλσεν που με τέσσερις σερί άσους έκανε το 25-18 για να γράψει το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός είδε τον Πρωτοψάλτη να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, οδηγώντας τον επιθετικά και στο τρίτο σετ, φτάνοντας στο 11-6. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει μειώνοντας σε 13-10, όμως οι Πράσινοι διατηρούσαν το προβάδισμα με το 19-13. Αυτό τους επέτρεψε να διαχειριστούν καλύτερα τις εναπομείναντες φάσεις κάνοντας το 25-20 για το τελικό 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)