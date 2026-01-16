Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Νικητές στο ντέρμπι οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερες λύσεις από τον Ολυμπιακό σε άμυνα κι επίθεση κι έτσι κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 σετ στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Volley League.
Τρεις μέρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τους Πειραιώτες στο κλειστό του Μετς, για την 11η αγωνιστική της Volley League ανδρών, καταφέρνοντας να επικρατήσει αυτή τη φορά με 3-0 σετ (25-20, 25-18, 25-20)).
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει τις λύσεις επιθετικά και να προηγείται με 10-6, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν τον άφηνε να ξεφύγει, παραμένοντας σε απόσταση βολής. Οι Πράσινοι συνέχιζαν να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, με τους Ερυθρόλευκους να μειώνουν σε 22-19. Ωστόσο, ο Γιάντσουκ ήταν εκείνος που οδήγησε το «τριφύλλι» στο 25-20 για να κάνει το 1-0.
Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά και με πίεση στο σερβίς μπόρεσε να προηγηθεί με 5-1. Οι Πράσινοι μπόρεσαν να επιστρέψουν μειώνοντας σε 12-11 και λίγο αργότερα να περάσουν μπροστά με 16-15, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν ξανά προβάδισμα με 17-16. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και βρέθηκαν με προβάδισμα χάρη στο 21-18. Κάπου εκεί ανέλαβε ο Νίλσεν που με τέσσερις σερί άσους έκανε το 25-18 για να γράψει το 2-0.
Ο Παναθηναϊκός είδε τον Πρωτοψάλτη να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, οδηγώντας τον επιθετικά και στο τρίτο σετ, φτάνοντας στο 11-6. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει μειώνοντας σε 13-10, όμως οι Πράσινοι διατηρούσαν το προβάδισμα με το 19-13. Αυτό τους επέτρεψε να διαχειριστούν καλύτερα τις εναπομείναντες φάσεις κάνοντας το 25-20 για το τελικό 3-0.
Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)
