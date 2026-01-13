Σούπερ Καπ: Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός με μια επική ανατροπή, επικράτησε στον τελικό του Σούπερ Καπ του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο.

Αυτό είναι το 4ο Σούπερ Καπ που κατακτούν οι Ερυθρόλευκοι, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να «πιάνει» στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Ηρακλή.

Δείτε την απονομή του τροπαίου:

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τον Ολυμπιακό, που έβαψε ερυθρόλευκο το Σούπερ Καπ και γέμισε με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του.

Παράλληλα, με τον τίτλο που κατέκτησε η ανδρική ομάδα βόλεϊ, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 339 τίτλους στα πέντε βασικά ομάδα αθλήματα.

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο 84

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο Ανδρών 72

LEN Champions League: 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 26

Super Cup: 5

Βόλεϊ Ανδρών 66

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup: 4

Μπάσκετ 35

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15

Κύπελλα Ελλάδας: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

Πόλο Γυναικών 31

Len Euroleague: 3

Len Trophy: 1

Len Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Super Cup: 3

Βόλεϊ Γυναικών 22

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup: 1

Μπάσκετ Γυναικών 15

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup: 1

Χάντμπολ 12

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 3

Σούπερ Καπ 4