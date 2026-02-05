Ιστορική πρόκριση στα playoffs του CEV Champions League για την ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» έγραψαν ήδη ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική ομάδα στα χρονικά του βόλεϊ Γυναικών, που προκρίνεται σε νοκ άουτ φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στα playoffs του CEV Champions League, λοιπόν, με «φόντο» την οκτάδα, οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν και πάλι την παντοδύναμη Μιλάνο, από το κορυφαίο ιταλικό πρωτάθλημα, με πρώτο ματς στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» (17-19/2) και δεύτερο στην Ιταλία (24-26/2).

Θυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκες είχαν ηττηθεί με 3-1 από τη Μιλάνο στο κλειστό του Ρέντη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια των playoffs του CEV Champions League:

Μιλάνο-Ολυμπιακός

Ζερέν Σπορ-Σβέριν

Σκαντίτσι-Νοβάρα