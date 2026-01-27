Ολυμπιακός – Μιλάνο 1-3: Πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια του Champions League
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 από την πανίσχυρη Μιλάνο, για τους ομίλους του CEV Champions League.
- ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
- ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- Φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας θετικοί στο τεστ Mantoux
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ κόντρα στο μεγαθήριο της Μιλάνο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League.
Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ, ωστόσο η πανίσχυρη Μιλάνο αντέδρασε και έκαμψε την αντίσταση των παικτριών του Κοβάσεβιτς, οι οποίες πάλεψαν απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό ματς δεν αγωνίστηκε η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς, η οποία ταλαιπωρείται από ίωση. Επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού για τις Ερυθρόλευκες, η «μάχη» κόντρα στη Ζελέσνιτσαρ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τη νίκη, ώστε να έχει ελπίδες για την πρόκριση.
Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ με σπουδαία ανατροπή
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο σετ, καθώς προηγήθηκε με 5-3 χάρη σε δύο πολύ καλές διαδοχικές επιθέσεις της Καρκάσες. Οι Ερυθρόλευκες προηγήθηκαν στη συνέχεια με +3 για το 6-3, ωστόσο, η Μιλάνο πάτησε γκάζι και ακολούθως οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ (13-13, 18-17).
Ο Ολυμπιακός και η Μιλάνο βρέθηκαν σε απόλυτη ισορροπία για το 22-22 και έπειτα η Μιλάνο πήρε το πρώτο σετ μπολ για το 24-22. Όμως, ακολούθησε η απόλυτη ανατροπή του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκες «έτρεξαν» ένα επιμέρους 3-0 και πέρασαν μπροστά με 25-24, μετά υπήρξε ακόμη μία ισοπαλία για το 25-25 και εν τέλει οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το πρώτο σετ με 27-25.
Η Μιλάνο ισοφάρισε και κατέκτησε το δεύτερο σετ (25-17)
Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στην έναρξη του δεύτερου σετ, αφού ήταν μπροστά στο σκορ με 6-4. Ωστόσο, με κερδισμένο μπλοκ άουτ η Μιλάνο ισοφάρισε και στη συνέχεια, ξέφυγε στο προβάδισμα, αρχικά οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με +3 (12-9) και στη συνέχεια «έχτισαν» μαξιλαράκι ασφαλείας, με 18-13. Προς το τέλος του δεύτερου σετ, η Κούμπουρα μείωσε σε 23-17. Ωστόσο, η Μιλάνο κατέκτησε το δεύτερο σετ με 25-17.
Κυρίαρχη η Μιλάνο στο τρίτο και το τέταρτο σετ
Η Μιλάνο μπήκε με φόρα στο τρίτο σετ και «καθάρισε» από νωρίς. Οι φιλοξενούμενες φρόντισαν να χτίσουν προβάδισμα, ώστε να μην απειληθούν από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν σκληρά κόντρα στη Μιλάνο, όμως οι Ιταλίδες δεν πτοήθηκαν και κατέκτησαν το τρίτο σετ ξανά, με 25-17.
Φτάνοντας στο τέταρτο και τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός «κυνήγησε» τη Μιλάνο στο σκορ, (7-5). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενες φρόντισαν να κάμψουν την αντίσταση των Ερυθρόλευκων και κατέκτησαν το σετ με 25-14, νικώντας το παιχνίδι με 3-1 σετ συνολικά.
Τα σετ: 1-3 (27-25, 17-25, 17-25, 14-25)
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
- Πενθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ – «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα» (pics)
- Συγκλονιστικό βίντεο με οπαδό του ΠΑΟΚ μέσα στο νοσοκομείο: «Το όνομά σου σε παρακαλώ; – Μάριος»
- Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
- UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ» (pic)
- Συλλυπητήρια Νίκου Γκάλη: «Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις