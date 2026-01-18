Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Αντίδραση και μάλιστα δυναμική έβγαλε ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στην Τουρκία από την Εξατσίμπασι για το CEV Champions League. Συγκεκριμένα η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας με 3-0 σετ (25-16, 25-19, 25-20) του Μίλωνα στο κλειστό «Κρ. Πέρσης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League.

Οι ερυθρόλευκες ολοκλήρωσαν το ματς με 8 μπλοκ και είχαν ξανά πρώτη σκόρερ τη Μίλιτσα Κούμπουρα με 23 πόντους και 51% (22/43επ.), διψήφια ήταν και η Κόνεο με 12, ενώ η ακολούθησε η Τερζόγλου με 7 πόντους και 4 μπλοκ.

Σε ε 21′ το 1-0

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στους πρώτους πόντους του αγώνα, όμως με μπλοκ της Τερζόγλου και κόντρα μπάλα της Κούμπουρα έκανε το 5-5. Η Κόνεο τελείωσε δύο σερί επιθέσεις από το «6» και μαζί με την Καρκάσες έκαναν το 7-10. Η Κουβανή ακραία κέρδισε τον πόντο (8-13), αλλά ένα κακό διάστημα έφερε προσωρινά την ισοφάριση των γηπεδούχων (14-14). Οι ερυθρόλευκες απάντησαν με σερί για το 14-18 με την Κούμπουρα σε πρώτο πλάνο, η οποία μετά τον πρώτο χρόνο της Τερζόγλου έκανε το 15-21 και η Εμμανουηλίδου το 15-22. Η Κούμπουρα πήρε το side out για το 16-23 και μετά την άστοχη επίθεση των γηπεδούχων (16-24) ακολούθησε νέο λάθος για το 16-25.

Άνετα το 2-0!

Οι Ερυθρόλευκες ξεκίνησαν εξαιρετικά το δεύτερο σετ καθώς με τρεις επιτυχημένες επιθέσεις της Κόνεο βρέθηκαν στο 3-7. Η διαφορά άνοιξε κι άλλο με μπλοκ της Καρκάσες και πρώτο χρόνο της Τερζόγλου (6-13) ενώ η Κόνεο έκανε το 12-17 με δύο ακόμα εξαιρετικές επιθέσεις, η δεύτερη με έξυπνο πλασέ. Η Κολομβιανή ακραία τελείωσε την μπάλα από το «6» για το 14-22, ενώ η Καρκάσες έκανε το 15-23 και ο Ολυμπιακός βρήκε 7 σετ μπολ (17-24) και έκανε το 0-2 στα σετ μετά από άστοχη επίθεση των γηπεδούχων (19-25).

«Καθάρισε» το «τρίπόντο»

Στο τρίτο σετ, ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς αποφάσισε να δώσει χρόνο και στην Αμπντεραχίμ στη θέση της Καρκάσες, με την Αλγερινή ακραία να κάνει τη διαφορά με το «καλησπέρα», αφού πήρε την επίθεση για το 0-2 και με το σερβίς της η Κούμπουρα έκανε το 0-3. Η διαγώνια του Ολυμπιακού ήταν σε φοβερή κατάσταση αφού με τρεις επιθέσεις έκανε το 5-8 και το 7-10. Με σερί της Κούμπουρα και δύο μπλοκ της Τερζόγλου ο Ολυμπιακός έκανε το 8-14, ενώ η διαγώνια του Ολυμπιακού έκανε και το 12-17. Οι γηπεδούχες έκαναν ένα μικρό σερί και ισοφάρισαν (17-17) αλλά η Κούμπουρα βγήκε ξανά μπροστά με επίθεση στην ευθεία, πλασέ και νέο κερδισμένο πόντο για το 20-24, με τις αθλήτριες του Κοβάτσεβιτς να κάνουν το 0-3 στα σετ με άστοχη επίθεση των γηπεδούχων.

Τα σετ: 0-3 σε 71’, 16-25 (21’,) 19-25 (25’), 20-25 (25’)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 14-16, 15-21, 16-25

2ο σετ: 4-8, 11-16, 14-21, 19-25

3ο σετ: 5-8, 11-16, 20-21, 20-25

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 6 άσους, 31 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 2 άσους, 48 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (22/43 επ., 1 μπλοκ), Τερζόγλου 7 (2/9 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Καρκάσες 6 (6/16 επ., 18% υπ. – 18% άριστες), Κόνεο 12 (12/25 επ., 40% υπ. – 30% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 92% υπ. – 67% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Αμπντεραχίμ 2 (2/6 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Ιωαννίδη 1 (1/2 επ.)

Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγόβια 11 (10/35 επ., 1 άσος), Σάρις 10 (9/31 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. – 28% άριστες), Σαλκούτε 6 (6/26 επ., 40% υπ. – 0% άριστες), Πήττα 8 (4/9 επ., 4 μπλοκ), Αργυρίου 4 (1/8 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (1/3 επ.) / Ωραιοπούλου (λ., 62% υπ. – 44% άριστες), Λεονταρίδου