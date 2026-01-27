Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να εύχονται επίσης ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η σχετική ανάρτηση:

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση».