Ο Μέντι ξεχώρισε τον Τσικίνιο από την πρώτη μέρα και είχε… λόγο

Οι συζητήσεις Ολυμπιακού και Τσικίνιο για την επέκταση της συνεργασίας τους ολοκληρώθηκαν με αίσιο τρόπο και το μεσημέρι της Τρίτης οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως τα καλά νέα με την υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Πορτογάλο άσο.

Κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι καλύτερα νέα δεν θα μπορούσε να περιμένει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ο προπονητής των πρωταθλητών έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον 30χρονο μεσοεπιθετικό της ομάδας του λιμανιού.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Τσικίνιο έχει θέση βασικού στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού του Ολυμπιακού και όχι άδικα, αν κρίνει κάποιος από τα όσα έχει προσφέρει ο πρώην χαφ της Μπενφίκα, τα δύο χρόνια που βρίσκεται στους πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Τσικίνιο στα τέλη Ιανουαρίου του 2024 και είναι η απόδειξη πως καλές και πολύ σημαντικές μεταγραφές μπορούν να γίνουν και τον Ιανουάριο.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει τα «μάτια» ανοιχτά μια ομάδα και να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία.

Έτσι ακριβώς έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» πριν από δύο χρόνια όταν προχώρησαν στην απόκτηση του Πορτογάλου άσου, δικαιώνοντας όσους πιστεύουν ότι καλές μεταγραφές δεν γίνονται μόνο το καλοκαίρι.

Ο Τσικίνιο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις τεράστιες επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» αυτά τα δύο χρόνια, με αποκορύφωμα βέβαια την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, τον Μάιο του 2024 και δικαίως οι πειραιώτες τον επιβράβευσαν μ’ ένα νέο συμβόλαιο.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε κι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν είναι άλλο από την γνώμη του Μεντιλίμπαρ για τον Πορτογάλο δημιουργικό μέσο.

Ο Μέντι ανέλαβε τον Ολυμπιακό είκοσι μέρες μετά την μεταγραφή του Τσικίνιο δηλαδή βρήκε τον παίκτη στο Ρέντη και από την πρώτη μέρα ξεχώρισε τον Πορτογάλο, βλέποντας ότι ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο που είχε στο μυαλό του για τους «ερυθρόλευκους».

Είναι γνωστό πως η φιλοσοφία του Μέντι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ασφυκτική πίεση που ασκούν οι «ερυθρόλευκοι» από την περιοχή του αντιπάλου τους και ο Τσικίνιο «κούμπωσε» αμέσως στο σχέδιο του Ισπανού προπονητή κι έγινε αναντικατάστατο στέλεχος της εντεκάδας των πειραιωτών, στην πιο πετυχημένη χρονιά της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Μεντιλίμπαρ είδε με την πρώτη, ότι ο Τσικίνιο μπορεί να γίνει ιδανική λύση για τους «ερυθρόλευκους» και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ήθελε πολύ την παραμονή του Πορτογάλου στην ομάδα του λιμανιού.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού βλέπει στο πρόσωπο του Τσικίνιο κι έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει και σε άλλη θέση της εντεκάδας, όχι μόνο πίσω από τον σέντερ φορ, καθώς υπήρξαν παιχνίδια στα οποία ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε τον Τσικίνιο σε θέση εξτρέμ.

Το σίγουρο είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» ανανέωσαν την συνεργασία τους μ’ ένα πολύτιμο παίκτη, μ’ έναν παίκτη που έχει προσφέρει πολλά και δίνει το 100% για την ομάδα του.

Κι όπως προαναφέραμε, η συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε ο Μέντι, καθώς ο προπονητής των πειραιωτών είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής του Τσικίνιο, μιλώντας μάλιστα με θερμά λόγια για τον 30χρονο μέσο.