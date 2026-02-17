«Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)

Ο Τσικίνιο ανανέωσε κι επίσημα το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αναμενόμενη επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο Πορτογάλος μέσος, που είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές την τελευταία διετία στο Λιμάνι, συμφώνησε με τους νταμπλούχους Ελλάδας για νέο συμβόλαιο, καθώς η προηγούμενη συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Τσικίνιο:

Ο Τσικίνιο ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Chiquinho has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/KvmbSpr40N — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 17, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσικίνιο αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από την Μπενφίκα και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League αλλά και του εγχώριου νταμπλ. Μέχρι στιγμής μετρά 95 συμμετοχές με 16 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τη φετινή σεζόν μετράει ήδη έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 συμμετοχές και αποτελεί «βαρόμετρο» για την ομάδα του Πειραιά, έχοντας καταγράψει συνολικά 16 γκολ και 11 ασίστ σε 95 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Όσον αφορά τα τρόπαια που έχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μέσος έχει πανηγυρίσει τέσσερις τίτλους (Conference League 2024, Stoiximan Super League 2025, Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025, Betsson Σούπερ Καπ 2026).

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες πριν από δύο βδομάδες περίπου είχαν προχωρήσει και στην επέκταση του συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς.