Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
«Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:27

«Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)

Με τα ερυθρόλευκα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τσικίνιο, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει την Τρίτη την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο χαφ.

Ο Τσικίνιο ανανέωσε κι επίσημα το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την αναμενόμενη επέκταση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο Πορτογάλος μέσος, που είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές την τελευταία διετία στο Λιμάνι, συμφώνησε με τους νταμπλούχους Ελλάδας για νέο συμβόλαιο, καθώς η προηγούμενη συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Τσικίνιο:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσικίνιο αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από την Μπενφίκα και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League αλλά και του εγχώριου νταμπλ. Μέχρι στιγμής μετρά 95 συμμετοχές με 16 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τη φετινή σεζόν μετράει ήδη έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 30 συμμετοχές και αποτελεί «βαρόμετρο» για την ομάδα του Πειραιά, έχοντας καταγράψει συνολικά 16 γκολ και 11 ασίστ σε 95 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

Όσον αφορά τα τρόπαια που έχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος μέσος έχει πανηγυρίσει τέσσερις τίτλους (Conference League 2024, Stoiximan Super League 2025, Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025, Betsson Σούπερ Καπ 2026).

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες πριν από δύο βδομάδες περίπου είχαν προχωρήσει και στην επέκταση του συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 17.02.26

Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Η viral αγκαλιά του Νεϊμάρ με ηλικωμένη φίλαθλο: Πραγματοποίησε το όνειρό της και… φορτσάρει για το δικό του (vid)

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ηλικιωμένης φιλάθλου και έβαλε πλώρη για το δικό του, την επιστροφή στην Εθνική Βραζιλίας.

Σύνταξη
Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν
Champions League 17.02.26

Football Meets Data: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη την Τετάρτη (18/2, 22:00) κόντρα στη Λεβερκούζεν και ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δίνει τις προβλέψεις του για το ζευγάρι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
