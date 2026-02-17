newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
Πολιτική 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:56

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. «Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση θα κριθούν, η μεν για το έργο της, η δε για την πρόταση της» και εξήγησε:

«Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση – προβλέψεις δείχνουν μείωση επενδύσεων, μείωση ανάπτυξης -, με τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και τη διαχειριστική ανεπάρκεια αλλά κυρίως με τον λαϊκισμό. Είναι λαϊκισμός η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι πήρε πρωτοβουλία για το Εθνικό Απολυτήριο ενώ τον διάλογο για το ζήτημα τον είχε ανοίξει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ εδώ και οκτώ μήνες με σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Είναι λαϊκισμός ο Πρωθυπουργός να λέει ότι παίρνει πρωτοβουλία για να αναθεωρήσει το άρθρο 86 όταν κρύφτηκε πίσω από αυτό όλο αυτό το διάστημα για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη. Είναι η κυβέρνηση, που έχει κάνει βραχνά για χιλιάδες νοικοκυριά το ιδιωτικό χρέος διότι έχει κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα funds και τους servicers . Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης. Πάρτι γίνεται. Με την ανοχή της κυβέρνησης  λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας της τελευταίας 70ετίας».

Για τις δημοσκοπήσεις

Ο Κώστας Τσουκαλάς, κληθείς για ακόμη μία φορά να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, επέλεξε να σταθεί στις δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης περί αυτοδυναμίας στις εθνικές εκλογές. Υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 23-24,5%. Η αναγωγή, ξέρετε, παίρνει την πρόθεση και με τα ίδια νούμερα διανέμει την  αδιευκρίνιστη ψήφο. Υπάρχει ένα 70% το οποίο λέει εδώ και ενάμιση χρόνο ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί είναι διεφθαρμένη».

«Πώς θα αλλάξει η εικόνα;» διερωτήθηκε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πολιτικό σκηνικό αλλά και η δημοσκοπική εικόνα θα μεταβληθούν όταν ο κόσμος έρθει αντιμέτωπος με τα πραγματικά και όχι τα επίπλαστα – από τη Νέα Δημοκρατία διλήμματα.

«Θα αλλάξει γιατί θα μπουν τα πραγματικά διλήμματα στον κόσμο: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορίδης με Βελόπουλο και Λατινοπούλου – σάρκα από τη σάρκα τους είναι – ή πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το δίλημμα και όχι αυτό που προσπαθεί να προωθήσει η Νέα Δημοκρατία μεταξύ συστημισμού και αντισυστημισμού.

Το δίλημμα είναι ή αυτή η πολιτική η σημερινή η νεοφιλελεύθερη των χαμηλών μισθών, της παραγωγικής υστέρησης, των σκανδάλων, των πλειστηριασμών ή μια προοδευτική πολιτική εθνικής ανόρθωσης, κοινωνικής ανάταξης  με το ΠΑΣΟΚ, με αυξημένο εισόδημα, με έλεγχο της ακρίβειας απέναντι στα καρτέλ και τις ελίτ, αλλά και με μεγάλες πραγματικές μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσει η οικονομία να τρέξει και να μη μείνει στην υστέρηση που την έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία», είπε.

Για τη διαγραφή Παρασκευαΐδη

Στον απόηχο της χθεσινής διαγραφής του κ. Παρασκευαϊδη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε το γεγονός ως « απόλυτα λογική συνέχεια  μετά από μία άστοχη δήλωση που θολώνει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Έχουν προηγηθεί και άλλες. Είναι μία θέση  που κατά τη γνώμη μου κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν πρέπει  να την υποστηρίζει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Άρης
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Μαρούσι – Άρης

LIVE: Μαρούσι – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο