Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

Με τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Βουλή να συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σε υψηλούς τόνους, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε τη θέση του ότι «η Νέα Δημοκρατία βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την επαναφορά μετενέργειας και επεκτασιμότητας, δύο κεντρικά αιτήματα που εμείς είχαμε φέρει με τροπολογίες εδώ και δύο χρόνια», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση «υποκρισία», επειδή «για να μετενεργήσει ή να επεκταθεί μία σύμβαση, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει», όπως είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν.

«Ακόμα και τη μετενέργεια τη φέρνει κουτσουρεμένη. Γιατί τι λέει; Δεν λέει αυτό που είχαν πει οι κοινωνικοί εταίροι όταν έδωσαν τη συνέντευξη Τύπου, αλλά φέρνει τη μετενέργεια μόνο για τις νέες συλλογικές συμβάσεις. Άρα μια συλλογική σύμβαση που υπάρχει τώρα – και λήγει – μετενεργεί με το παλιό καθεστώς», επισήμανε, για να προσθέσει: «Εμείς θεωρούμε ότι ένα νομοσχέδιο, που έρχεται κολοβό, δεν θα πετύχει. Δεν θα πετύχει γιατί για να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να έχεις κίνητρα για να γίνουν. Εδώ η κυβέρνηση έρχεται να ρυθμίσει το πώς επεκτείνονται, αν γίνουν. Για αυτό δεν ψηφίζουμε επι της αρχής το νομοσχέδιο».

«Εθιμοτυπική η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν»

Στον απόηχο, δε, της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες που υπήρχαν. Ήταν μια συνάντηση εθιμοτυπική. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας χωρίς αυταπάτες για το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της Τουρκίας. Η κυβέρνηση μας παρουσιάζει ένα σενάριο που όλα είναι τέλεια και δεν υπάρχει προκλητικότητα».

Με αφορμή, μάλιστα, την αποστροφή του παριστάμενου στο πάνελ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε στην πόντιση του καλωδίου λόγω διαφωνιών της κυπριακής κυβέρνησης, ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε: «Όταν πριν ενάμιση χρόνο δεν προχώρησε η πόντιση του καλωδίου, η Κύπρος έφταιγε; Αυτό το μαθαίνουμε τώρα, δεν το γνωρίζαμε τότε. Είναι θέση της κυβέρνησης ότι το 2024 δεν προχώρησε η πόντιση λόγω ευθυνών της κυπριακής κυβέρνησης; Δεν διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν τα δικαιώματα τα έχεις, πρέπει και να τα ασκείς», υπογράμμισε.

Και σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ θεωρεί «ότι ο δισταγμός που έδειξε η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο πριν, ήταν μια λάθος κίνηση που έστειλε λάθος σήμα και εντός της χώρας και προς την Τουρκία και τους εταίρους μας».

Υπόθεση Παναγόπουλου: Να λάμψει η αλήθεια από τη Δικαιοσύνη

«Εμείς θέλουμε να λάμψει η αλήθεια και η υπόθεση να πάει και να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κ. Παναγόπουλος μάλιστα είπε χθες ότι θεωρεί λογική κίνηση την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας από το ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε ότι δεν πρέπει να τραυματίζεται ένα κόμμα για κάτι που δεν φέρει ευθύνη».

Όπως ανέφερε, «ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ζητήματα ηθικής δεν έχει κάποιο δίλημμα. Αν υπάρχει θέμα ηθικής και αυτό δεν αφορά τον κύριο Παναγόπουλο αλλά είναι γενική αρχή, τότε ακόμα και 200 χρόνια να είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ κάποιος, ο πρόεδρος δεν έχει δίλημμα. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι Μητσοτάκης, που έβλεπε τους ‘Φραπέδες’ να περνούν και δεν ήξερε αν είναι μέλη και μιλούσε για αυτόματες διαγραφές».

Προσέθεσε, χαρακτηριστικά, μάλιστα πως δεν καταλαβαίνει «το άγχος υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και να μη γίνει έλεγχος. Ούτε ο κ. Παναγόπουλος στοχοποιεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης στοχοποιεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, ούτε κανέναν άλλον. Εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς είμαστε στο πλευρό της αλήθειας και της διαφάνειας», όπως είπε.

«Προφανώς, το τι άποψη θα έχει το ΠΑΣΟΚ για το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα και για το πώς εκείνο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και τι θα γίνει στη ΓΣΕΕ – να ξεκαθαρίσω ότι είναι αυτόνομο το συνδικαλιστικό κίνημα – θα είναι μια πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ που θα ληφθεί μέσα στα όργανά του», κατέληξε.