Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 17 Φεβρουαρίου 2026, 12:13

Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής, που κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου, φέρνει μαζί του μια συλλεκτική έκδοση με το σενάριο της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση που φωτίζει εκ των έσω το πιο πολυσυζητημένο κινηματογραφικό γεγονός των τελευταίων δεκαετιών: «Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας».

Η ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδής έχει ήδη γράψει ιστορία. Με περισσότερα από 760.000 εισιτήρια σε λιγότερο από δύο μήνες, αναδείχθηκε σε φαινόμενο της κινηματογραφικής περιόδου Φθινόπωρο 2025 – Άνοιξη 2026, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και βαθύ διχασμό πολύ πριν ακόμη βγει στις αίθουσες, ανήμερα Χριστουγέννων του 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πρόσωπο που εξακολουθεί να γεννά πάθη: ο Ιωάννης Καποδίστριας. Η ταινία παρακολουθεί τη διαδρομή του από τα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 έως τη δολοφονία του, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831. Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ξεδιπλώνεται η αληθινή ιστορία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του ανθρώπου που κλήθηκε να θεμελιώσει ένα κράτος μόλις απελευθερωμένο από τον οθωμανικό ζυγό.

Ο Γιάννης Σμαραγδής δεν κρύβει τη ματιά του. Από το πρώτο κιόλας καρέ, ο δικός του Καποδίστριας παρουσιάζεται ως ένας καθαρά θετικός ήρωας: υπερασπιστής της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έτοιμος να θυσιάσει ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του για το συλλογικό καλό, αδιάλλακτος απέναντι στις δυνάμεις του κακού, πρόθυμος να απαρνηθεί πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση για την πατρίδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του σκηνοθέτη να παραχωρήσει το σενάριο της ταινίας στο ΤΟ ΒΗΜΑ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Ως προσφορά προς τους αναγνώστες μιας εφημερίδας που, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, θαύμαζε και σεβεται διαχρονικά, ο Σμαραγδής ανοίγει τα χαρτιά του και προσκαλεί το κοινό σε μια βαθύτερη ανάγνωση του έργου του.

Το σενάριο που περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση είναι το τελικό – εκείνο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα και αποτυπώθηκε στην οθόνη. Ένα κείμενο που δεν φωτίζει μόνο την ταινία, αλλά και τη δημιουργική, ιδεολογική και ιστορική της ραχοκοκαλιά.

Καποδίστριας – Το σενάριο της ταινίας
Κυκλοφορεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο