«Έχω παιδιά»: Εορταστικό, αποκριάτικο επεισόδιο στο MEGA
Τι θα δούμε στο αποκριάτικο επεισόδιο του «Έχω παιδιά».
Οι Απόκριες ολοκληρώνονται με το πιο απρόβλεπτο πάρτι στο νέο, εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο MEGA.
Τι συμβαίνει όταν η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να οργανώσουν ένα μπαλ μασκέ στο Παγκράτι, πιστεύοντας –αφελώς– πως όλα θα κυλήσουν βάσει σχεδίου; Αυτές τις Απόκριες, το «Έχω παιδιά» πλημμυρίζει μουσικές, κομφετί και σερπαντίνες.
Οι μάσκες μπαίνουν και όλοι οι ήρωες της σειράς συναντώνται, αποδεικνύοντας ότι το να επιβιώσεις από ένα πάρτι με παιδιά και ενήλικες είναι η πραγματική πρόκληση.
Επεισόδιο 7 – «Απόκριες» (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου)
Η Σάρα και ο Μιχάλης μπαίνουν σε αποκριάτικο mood και, ενώ το σπίτι γεμίζει στολές, οι ίδιοι παλεύουν να βρουν την τέλεια μεταμφίεση που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν.
Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη, πιστοί στην αντισυμβατική τους φύση, δηλώνουν κάθετα αντίθετοι με τη φιλοσοφία της στολής. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Ιωάννας και του Έκτορα για μια εντυπωσιακή βραδιά ακυρώνονται με τον πιο επεισοδιακό τρόπο.
Το πάρτι κορυφώνεται όταν ο Σταύρος και η Στέλλα, αντί για το dance floor, καταλήγουν στα Επείγοντα του νοσοκομείου.
Πρωταγωνιστούν
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
