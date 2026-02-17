Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Έχω παιδιά»: Εορταστικό, αποκριάτικο επεισόδιο στο MEGA
Media 17 Φεβρουαρίου 2026, 12:32

«Έχω παιδιά»: Εορταστικό, αποκριάτικο επεισόδιο στο MEGA

Τι θα δούμε στο αποκριάτικο επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Οι Απόκριες ολοκληρώνονται με το πιο απρόβλεπτο πάρτι στο νέο, εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Τι συμβαίνει όταν η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να οργανώσουν ένα μπαλ μασκέ στο Παγκράτι, πιστεύοντας –αφελώς– πως όλα θα κυλήσουν βάσει σχεδίου; Αυτές τις Απόκριες, το «Έχω παιδιά» πλημμυρίζει μουσικές, κομφετί και σερπαντίνες.

Οι μάσκες μπαίνουν και όλοι οι ήρωες της σειράς συναντώνται, αποδεικνύοντας ότι το να επιβιώσεις από ένα πάρτι με παιδιά και ενήλικες είναι η πραγματική πρόκληση.

Επεισόδιο 7 – «Απόκριες» (Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα και ο Μιχάλης μπαίνουν σε αποκριάτικο mood και, ενώ το σπίτι γεμίζει στολές, οι ίδιοι παλεύουν να βρουν την τέλεια μεταμφίεση που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν.

Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη, πιστοί στην αντισυμβατική τους φύση, δηλώνουν κάθετα αντίθετοι με τη φιλοσοφία της στολής. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Ιωάννας και του Έκτορα για μια εντυπωσιακή βραδιά ακυρώνονται με τον πιο επεισοδιακό τρόπο.

Το πάρτι κορυφώνεται όταν ο Σταύρος και η Στέλλα, αντί για το dance floor, καταλήγουν στα Επείγοντα του νοσοκομείου.

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο