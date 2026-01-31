Έχω Παιδιά: Επτά στιγμές που μας θυμίζουν γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως τη 2η σεζόν
Η κωμική σειρά Έχω Παιδιά επιστρέφει με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
Ας είμαστε ειλικρινείς: Αν δεν έχεις αναρωτηθεί τουλάχιστον μια φορά «γιατί το κάναμε αυτό στον εαυτό μας;» ενώ προσπαθείς να βγάλεις το παιδί από το σπίτι φορώντας του δύο διαφορετικές κάλτσες, μάλλον δεν έχεις παιδιά.
Η κωμική σειρά του MEGA που επαναπροσδιόρισε την οικογενειακή κωμωδία, επιστρέφει! Η Σάρα, ο Μιχάλης και η ακαταμάχητη συμμορία του Παγκρατίου έρχονται ξανά στις οθόνες μας το 2026 για να μας επιβεβαιώσουν ότι η καθημερινότητα είναι ένα διαρκές, σπαρταριστό survivor.
Save the date: Η πρεμιέρα της β’ σεζόν έρχεται με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
Λίγο πριν το πρώτο ραντεβού με το σενάριο του Λάμπρου Φισφή και τη σκηνοθεσία του Διονύση Φερεντίνου, θυμόμαστε 7 σκηνές (μέσα από το TikTok) που μας έκαναν να ταυτιστούμε μέχρι δακρύων.
1. Η Μεγάλη Μάχη του… Μπιζελιού
Ξέρεις αυτή την αμήχανη στιγμή που το σπίτι θυμίζει εμπόλεμη ζώνη επειδή ένα «πράσινο πράγμα» ακούμπησε το πιάτο; Ο Μιχάλης και η Σάρα δίνουν ρεσιτάλ υπομονής (και απελπισίας) προσπαθώντας να πείσουν τα παιδιά ότι τα λαχανικά δεν είναι ο εχθρός. Spoiler: Το μπιζέλι συνήθως κερδίζει.
@megatvcom #ExwPaidia – Απόψε στις 21:00! #ToMegaToKalo #megaseries #megatv #familytime #samara #funnytiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV
2. Instagram vs. Σκληρή Πραγματικότητα
Όλοι έχουμε ονειρευτεί εκείνο το slow motion πρωινό με παιδιά που ξυπνούν χαμογελαστά και παππούδες που απλώς… βοηθούν χωρίς να κρίνουν. Μετά ξυπνάμε. Η οικογένεια Πολίτη αποδομεί το lifestyle των social media με τον πιο απολαυστικό τρόπο.
@megatvcom #exwpaidia #megatv #tomegatokalo ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV
3. Η Αυταπάτη του «Εγώ τα έμαθα σωστά»
Υπάρχει μια γλυκιά στιγμή που νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο. Ότι οι μέθοδοι ανατροφής σου απέδωσαν και τα παιδιά σου είναι υπόδειγμα υπακοής. Αυτή η στιγμή κρατάει περίπου 3 δευτερόλεπτα – όσα χρειάζονται για να γκρεμιστεί ο «πύργος» της γονεϊκής σου αυτοπεποίθησης.
@megatvcom #exwpaidia Απόψε στις 21:00! #ToMegaToKalo #samara #familytime #funnytiktok #megatv ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV
4. Clickbait και Άγιος ο Θεός
Έξω από το σπίτι, ο Μιχάλης έχει να αντιμετωπίσει τον Τόνι. Αν αναρωτιέσαι πώς γράφονται αυτοί οι εξωφρενικοί τίτλοι που σε κάνουν να πατάς κλικ χωρίς να το θες, αυτή η σκηνή είναι το απόλυτο «behind the scenes» της σύγχρονης δημοσιογραφίας.
@megatvcom #ExwPaidia – Η συνέχεια τη Δευτέρα στις 21:00 😉 #megaseries #tomegatokalo #megatv #makispapasimakopoulos #makis #papasimakopoulos ♬ original sound – Mega TV
5. Millennial σε κόσμο Gen Z
Η Σάρα στην «Chenua» προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε hashtag, emoticons και bosses που μιλούν μια γλώσσα που δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό. Ο Στεφ και η Σόφη είναι οι εργοδότες που όλοι φοβόμαστε (ή αγαπάμε να μισούμε).
@megatvcom #ExwPaidia – Απόψε στις 21:00! #ToMegaToKalo #megaseries #funnytiktok #samara ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV
6 & 7. Η μαγεία των Bloopers (Διπλή δόση!)
Τι γίνεται όταν οι ηθοποιοί δεν μπορούν να κρατήσουν το σοβαρό τους ύφος; Τα bloopers της σειράς είναι ίσως το καλύτερο επιδόρπιο μετά από κάθε επεισόδιο. Γέλια, σαρδάμ και η απόδειξη ότι στο σετ περνάνε τόσο καλά όσο κι εμείς στον καναπέ μας.
@megatvcom #exwpaidia #bloopers #pt2 ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV @megatvcom #exwpaidia #bloopers #pt6 ♬ πρωτότυπος ήχος – Mega TV
Είσαι έτοιμος για τη νέα σεζόν; Το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, τελικά, το χάος είναι πιο υποφερτό όταν το μοιράζεσαι με χιούμορ.
