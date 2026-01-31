Έχω Παιδιά: Επτά στιγμές που μας θυμίζουν γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως τη 2η σεζόν

Ας είμαστε ειλικρινείς: Αν δεν έχεις αναρωτηθεί τουλάχιστον μια φορά «γιατί το κάναμε αυτό στον εαυτό μας;» ενώ προσπαθείς να βγάλεις το παιδί από το σπίτι φορώντας του δύο διαφορετικές κάλτσες, μάλλον δεν έχεις παιδιά.

Η κωμική σειρά του MEGA που επαναπροσδιόρισε την οικογενειακή κωμωδία, επιστρέφει! Η Σάρα, ο Μιχάλης και η ακαταμάχητη συμμορία του Παγκρατίου έρχονται ξανά στις οθόνες μας το 2026 για να μας επιβεβαιώσουν ότι η καθημερινότητα είναι ένα διαρκές, σπαρταριστό survivor.

Save the date: Η πρεμιέρα της β’ σεζόν έρχεται με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Λίγο πριν το πρώτο ραντεβού με το σενάριο του Λάμπρου Φισφή και τη σκηνοθεσία του Διονύση Φερεντίνου, θυμόμαστε 7 σκηνές (μέσα από το TikTok) που μας έκαναν να ταυτιστούμε μέχρι δακρύων.

1. Η Μεγάλη Μάχη του… Μπιζελιού

Ξέρεις αυτή την αμήχανη στιγμή που το σπίτι θυμίζει εμπόλεμη ζώνη επειδή ένα «πράσινο πράγμα» ακούμπησε το πιάτο; Ο Μιχάλης και η Σάρα δίνουν ρεσιτάλ υπομονής (και απελπισίας) προσπαθώντας να πείσουν τα παιδιά ότι τα λαχανικά δεν είναι ο εχθρός. Spoiler: Το μπιζέλι συνήθως κερδίζει.

2. Instagram vs. Σκληρή Πραγματικότητα

Όλοι έχουμε ονειρευτεί εκείνο το slow motion πρωινό με παιδιά που ξυπνούν χαμογελαστά και παππούδες που απλώς… βοηθούν χωρίς να κρίνουν. Μετά ξυπνάμε. Η οικογένεια Πολίτη αποδομεί το lifestyle των social media με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

3. Η Αυταπάτη του «Εγώ τα έμαθα σωστά»

Υπάρχει μια γλυκιά στιγμή που νομίζεις ότι έχεις τον έλεγχο. Ότι οι μέθοδοι ανατροφής σου απέδωσαν και τα παιδιά σου είναι υπόδειγμα υπακοής. Αυτή η στιγμή κρατάει περίπου 3 δευτερόλεπτα – όσα χρειάζονται για να γκρεμιστεί ο «πύργος» της γονεϊκής σου αυτοπεποίθησης.

4. Clickbait και Άγιος ο Θεός

Έξω από το σπίτι, ο Μιχάλης έχει να αντιμετωπίσει τον Τόνι. Αν αναρωτιέσαι πώς γράφονται αυτοί οι εξωφρενικοί τίτλοι που σε κάνουν να πατάς κλικ χωρίς να το θες, αυτή η σκηνή είναι το απόλυτο «behind the scenes» της σύγχρονης δημοσιογραφίας.

5. Millennial σε κόσμο Gen Z

Η Σάρα στην «Chenua» προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε hashtag, emoticons και bosses που μιλούν μια γλώσσα που δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό. Ο Στεφ και η Σόφη είναι οι εργοδότες που όλοι φοβόμαστε (ή αγαπάμε να μισούμε).

6 & 7. Η μαγεία των Bloopers (Διπλή δόση!)

Τι γίνεται όταν οι ηθοποιοί δεν μπορούν να κρατήσουν το σοβαρό τους ύφος; Τα bloopers της σειράς είναι ίσως το καλύτερο επιδόρπιο μετά από κάθε επεισόδιο. Γέλια, σαρδάμ και η απόδειξη ότι στο σετ περνάνε τόσο καλά όσο κι εμείς στον καναπέ μας.

Είσαι έτοιμος για τη νέα σεζόν; Το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, τελικά, το χάος είναι πιο υποφερτό όταν το μοιράζεσαι με χιούμορ.