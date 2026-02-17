Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Το Εθνικό Θέατρο αφιερώνει τις παραστάσεις της 18 Φλεβάρη στη μνήμη της

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και ολόκληρη η οικογένεια του Εθνικού Θεάτρου εκφράζουν ομόφωνα τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, της σημαντικής ιστορικού που συνέδεσε την πορεία της με την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου κατά τα έτη 1995 έως 1998

Πρόεδρος από το 1999 έως το 2012 διακρινόμενη πάντα για την αμέριστη φροντίδα και αγάπη της προς τους καλλιτέχνες, τους εργαζομένους, τη μακροχρόνια ιστορική διαδρομή του θεάτρου μας.

Υπήρξε πάντα Αθηναία και Παριζιάνα όπως δήλωνε δημοσίως με περισσή περηφάνια.

Με μια σπανιότατη ευφυΐα, γνώση και διορατικότητα συνδύαζε την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη πραγματικότητα εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα. Πνεύμα οξύ, προσωπικότητα έντονη και πληθωρική, με παρουσία ουσιαστική και παρεμβατική σημάδεψε με την παρουσία της έναν ολόκληρο αιώνα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 από Μικρασιάτες γονείς και σπούδασε αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Παρίσι. Από το 1967 αναγορεύτηκε Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα του ιδρύματος:

Πρόεδρος τμήματος, Πρόεδρος πανεπιστημίου και, το 1976, Πρύτανης. Η παρουσία της στους θεσμούς της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής ζωής ήταν ουσιαστική, παρεμβατική και βαθιά πολιτική, με την ευρεία έννοια του όρου.

Παράλληλα, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ υπήρξε ενεργή σε διεθνείς οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα υπηρετώντας σε σημαντικές θέσεις όπως Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου για την Επιστημονική Έρευνα (Γαλλία), του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών (Ελλάδα), Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, Πρύτανης της Ακαδημίας και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων των Παρισίων, Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou Beaubourg, Πρόεδρος του Αμερικανικού Μουσείου Τέχνης και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο Παρίσι.

Πολλοί λίγες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής μας καθόρισαν τόσο βαθιά και ανεξίτηλα την πολιτιστική διαδρομή της χώρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα: