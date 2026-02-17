Ντάνα Έντεν: Φήμες και σενάρια για τον θάνατό της – Είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίες, λέει ο αδερφός της

Εκτενή ρεπορτάζ στα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν τις εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο της διάσημης Ισραηλινής τηλεοπτικής παραγωγού Ντάνα Έντεν, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Μιλούν για έναν αναπάντεχο θάνατο υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

«Η Ντάνα Έντεν, παραγωγός της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς ‘Τεχεράνη’ βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Η 52χρονη Ισραηλινή παραγωγός βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της σειράς που είχε κερδίσει Emmy και φέρεται να ήταν πολύ χαρούμενη εκεί», μεταδίδει το CNN.

Φήμες και σενάρια

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φουντώνουν οι θεωρίες συνωμοσίας και τα σενάρια περί εμπλοκής των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών. Η τηλεοπτική σειρά «Τεχεράνη», με φανατικό κοινό σε περισσότερες από 130 χώρες και βραβευμένη με «Emmy καλύτερης δραματικής σειράς, δημιουργός και παραγωγός της οποίας ήταν η Νάντα Έντεν, αυτό ακριβώς πραγματεύεται. Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ της Μοσάντ με την ιρανική αντικατασκοπεία.

«Φήμες κυκλοφορούν στα social media σχετικά με εμπλοκή Ιρανών πρακτόρων. Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν χαρακτηρίσει τη σειρά ‘κατασκευασμένα μυθεύματα’ που έχουν στόχο να βλάψουν την εικόνα του Ιράν. Το Ιράν είχε επικρίνει τη σειρά, την αποκάλεσαν ‘μη ρεαλιστική’ στην παρουσίαση των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και ότι προωθούσε την προπαγάνδα του Ισραήλ».

Τα σενάρια διέψευσε με ανακοίνωση της η εταιρία παραγωγής της Ντάνα Έντεν.

Η 52χρονη ήταν η δημιουργός πολλών τηλεοπτικών σειρών στο Ισραήλ και η καριέρα της απογειώθηκε με την «Τεχεράνη» που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και προβάλλεται από το Apple TV Plus. Το καστ περιλάμβανε μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως ο Χιού Λόρι και η βραβευμένη με Όσκαρ Γκλεν Κλόουζ.

Η Ντάνα Έντεν είχε ερωτευτεί την Ελλάδα σε ένα παλιότερο οικογενειακό ταξίδι και επέλεξε την Αθήνα για σκηνικό των γυρισμάτων.

Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος περιέγραψε στο Live News πώς ο αδελφός της 52χρονης νεκρή την παραγωγό.

Όπως είπε, ο αδελφός της, ο οποίος ζούσε στο Τελ Αβίβ, ανησύχησε το τελευταίο τριήμερο γιατί της τηλεφωνούσε, αλλά εκείνη δεν απαντούσε. Όμως, δεν ανησύχησε περαιτέρω διότι το πρώτο 48ωρο είχε έρθει σε επαφή με κάποιους συνεργάτες στην Αθήνα και του είπαν ότι επικοινωνούν εκείνοι μαζί της.

Όμως το τελευταίο 24ωρο δεν υπήρχε καμιά επικοινωνία, και αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Μπήκε με τους υπαλλήλους, και κοίταξε αρχικά το φωταγωγό, καθώς φοβόταν ότι η αδελφή του έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, όπως είχε επιχειρήσει ακόμα δύο φορές κατά το παρελθόν.

Τελικά, οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν καθώς όταν μπήκαν στο δωμάτιο την εντόπισαν νεκρή. Η 52χρονη ήταν ντυμένη με τα ρούχα της, με κοσμήματα και με το ρολόι τη. Το δωμάτιο ήταν βεβαίως κλειδωμένο ενώ δεν φαίνεται να έχει βγει τις τελευταίες ώρες.

Παράλληλα, στο δωμάτιο βρέθηκαν χάπια, τα οποία σχετίζονται με ψυχικά νοσήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν συγγενείς της, η 52χρονη αντιμετώπιζε και προβλήματα εθισμού.

Σύμφωνα με τον αδερφό της στο παρελθόν είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίες ενώ είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική.