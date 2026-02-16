Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.
Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την Ντάνα Έντενμ γνωστή Ισραηλινή παραγωγός, που βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε στην οδό Λέκκα στην πλατεία Συντάγματος.
Την άτυχη γυναίκα εντόπισε ο αδελφός της. Ανησυχώντας καθώς δεν είχε μιλήσει μαζί της και γνώριζε για τα προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία αντιμετώπιζε, ήρθε αεροπορικώς στην Αθήνα και πήγε στο ξενοδοχείο που έμενε ώστε να την βρει.
Την αναζητούσε ο αδερφός της
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, όταν έφτασε στο ξενοδοχείο, φοβούμενος μήπως είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο στον ακάλυπτο, πήγε να δει αν βρίσκεται εκεί και στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του πέμπτου ορόφου μαζί με δύο υπαλλήλους. Τότε, εντόπισαν την 53χρονη απαγχονισμένη με τη ζώνη από το μπουρνούζι της.
Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν και πολλά χάπια που είχε καταναλώσει η 53χρονη ενώ ο θάνατό της εκτιμάται ότι είχε επέλθει 2 με 4 ώρες πριν τον εντοπισμό της.
Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για αυτοχειρία καθώς στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της διάσημης παραγωγού από το Ισραήλ βρέθηκε μεγάλος αριθμός χαπιών. Έφερε μώλωπες στα χέρια και τον λαιμό.
Στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Η Ντάνα Έντεν βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς «Τεχεράνη», του κατασκοπευτικού θρίλερ με ηρωίδα μία πράκτορα της Μοσάντ που εισχωρεί μυστικά στην ιρανική πρωτεύουσα με στόχο για εξουδετερώσει το αντι-αεροπορικό πυραυλικό σύστημα του καθεστώτος της Τεχεράνης.
Στην 3η σεζόν της «Τεχεράνης» πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο διάσημος ηθοποιός Χιού Λόρι, ο ιδιοφυής και δύστροπος γιατρός Γκρέγκορι Χάουζ, της σειράς «Dr. House».
Στον 2ο κύκλο είχε πρωταγωνιστήσει η βραβευμένη με Όσκαρ Γκλεν Κλόουζ, που δήλωνε μεγάλη θαυμάστρια της σειράς από την πρώτη σεζόν.
Η Ντάνα Έντεν, με την συμπαραγωγό Σούλα Σπίγκελ, είχαν υπογράψει συμφωνία «μαμούθ» πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την Apple TV Plus για τη σειρά «Tεχεράνη», τα γυρίσματα της οποίας έγιναν στην Αθήνα.
Το βραβείο Emmy που κέρδισε, της χάρισε τη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση.
Πρώτη είδηση στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια τηλεόραση «Kan», η Ντάνα Έντεν είχε νοικιάσει το δωμάτιο στις αρχές του μήνα, καθώς ήθελε να επιβλέπει από κοντά τα γυρίσματα.
Η είδηση του θανάτου της κυριαρχεί στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Στα ρεπορτάζ αναφέρεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας αν και, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ανώτερη πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε ότι εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής, δεδομένου του ρόλου της Έντεν ως παραγωγού της σειράς «Τεχεράνη».
