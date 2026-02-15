newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
15 Φεβρουαρίου 2026, 21:20

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε το απόγευμα από το ΕΚΑΒ για γυναίκα χωρίς της αισθήσεις σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Συντάγματος

Spotlight

Γυναίκα ηλικίας περίπου 55 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή της ωστόσο ακόμα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενο.

Την αναζητούσε ο αδερφός της

Η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ για τον εντοπισμό της άτυχης γυναίκας σε δωμάτιο ξενοδοχείου επί της οδού Λέκκα κοντά στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον χώρο ενώ ιατροδικαστής αναμένεται να εξετάσει τη σορό.

Όπως αναφέρθηκε η πρώτη εικόνα δείχνει αυτοκτονία ωστόσο αναμένεται και η αυτοψία του ιατροδικαστή.

Την γυναίκα με καταγωγή από το Ισραήλ την αναζητούσε ο αδερφός της. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διέμενε από τις αρχές Φεβρουαρίου. Ο αδερφός την καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έτσι αποφάσισε να την επισκεφθεί στο ξενοδοχείο και την εντόπισε νεκρή.

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες – Ήχησε το 112
Ήχησε το 112 15.02.26 Upd: 18:21

Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα - Θυελλώδεις άνεμοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η χώρα. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν μια σειρά από περιοχές της χώρας δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων.

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμού να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
