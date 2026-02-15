Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε το απόγευμα από το ΕΚΑΒ για γυναίκα χωρίς της αισθήσεις σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην πλατεία Συντάγματος
Γυναίκα ηλικίας περίπου 55 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας αργά το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή της ωστόσο ακόμα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενο.
Την αναζητούσε ο αδερφός της
Η αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ για τον εντοπισμό της άτυχης γυναίκας σε δωμάτιο ξενοδοχείου επί της οδού Λέκκα κοντά στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον χώρο ενώ ιατροδικαστής αναμένεται να εξετάσει τη σορό.
Όπως αναφέρθηκε η πρώτη εικόνα δείχνει αυτοκτονία ωστόσο αναμένεται και η αυτοψία του ιατροδικαστή.
Την γυναίκα με καταγωγή από το Ισραήλ την αναζητούσε ο αδερφός της. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο διέμενε από τις αρχές Φεβρουαρίου. Ο αδερφός την καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έτσι αποφάσισε να την επισκεφθεί στο ξενοδοχείο και την εντόπισε νεκρή.
