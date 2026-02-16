Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιώργος Ιωάννου: «Τους σκέφτομαι και τους ντρέπομαι»
Stories 16 Φεβρουαρίου 2026, 16:37

Γιώργος Ιωάννου: «Τους σκέφτομαι και τους ντρέπομαι»

«Περιορίσου στο καλύβι σου και άσε τα τσιλιμπουρδίσματα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Ο Ίζος μαζί με τους δικούς του που σπάραζαν, έφυγε ένα φριχτό πρωί, ντυμένος και σοβαρός σαν γαμπρός. Στο στήθος του σχεδόν καμάρωνε το κίτρινο άστρο. Ήμουν μαζί του μέχρι που δρασκέλισε το κατώφλι της εξώπορτας. Έξω ούρλιαζε ένα μεγάφωνο: «Προσοχή! Προσοχή! Όλοι οι Εβραίοι…»

Τον άρπαξαν και τον έσυραν στη γραμμή. Κάποιος με τράβηξε δυνατά προς τα μέσα και βρόντηξε σαν οριστικά, όπως στις κηδείες, την πόρτα. Ένας θεός ξέρει τι μπορούσες να πάθεις εκείνη την ώρα, αν από λάθος κι εσένα σε άρπαζαν ή σ’ έβλεπαν αγκαλιασμένο μ’ έναν Εβραίο.

Αμέσως μετά, όλη η πολυκατοικία σφούγγισε τα δάκρυά της, ανέβηκε αγκομαχώντας στο δεύτερο πάτωμα και ρίχτηκε σαν υπνωτισμένη στα υπάρχοντα των Εβραίων. Το πλούσιο σπιτικό τους βούλιαζε από ρούχα και έπιπλα. Οι Γερμανοί, βέβαια, απειλούσαν με θάνατο όποιον έπαιρνε ή άρπαζε εβραίικες περιουσίες, μα κανένας σχεδόν δε θυμήθηκε εκείνη τη στιγμή τη θυροκολλημένη διαταγή. Έξω, ακόμα τους μέτραγαν, φώναζαν τα ονόματά τους, τους κλωτσούσαν· μέσα, το σπίτι τους ξεγυμνωνόταν με θαυμαστό πράγματι θάρρος και επιτηδειότητα. Το ίδιο φαντάζομαι θα συνέβαινε και στα άλλα σπίτια του γκέτο μας. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι Εβραίοι να έβλεπαν μέσα στην παραζάλη τους το άρπαγμα των υπαρχόντων τους. Ιδίως όταν τραβολογιόντουσαν οι κουρτίνες — αυτό πρέπει να φαινόταν απ’ το δρόμο…

(«Το κρεβάτι», Η σαρκοφάγος, «Ερμής», Αθήνα, 1971)


Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή — είναι, άλλωστε, η γενέτειρά μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Τόσο τυραννικά διακατέχομαι, ώστε, πράγμα αστείο ίσως, νιώθω καμιά φορά να χαράζεται η τοπογραφία της απάνω μου, με τα σημάδια της, τα σχήματα και τα χρώματά της. Μεγάλο Καράμπουρνου, ας πούμε, είναι σε όλο της το μεγαλείο η μύτη μου, Μικρό Καράμπουρνου, Καραμπουρνάκι, το επίμονο πηγούνι μου. Δεν μπορώ να μη θυμηθώ τους στίχους «Πέρα στο Καραμπουρνάκι, είχα ένα νταλγκαδάκι», που έμελπε (σ.σ. τραγουδούσε) ο θεόπνευστος ποιητής μας. Ελπίζω να μην εννοούσε το πηγούνι μου, αν και όλα να τα περιμένεις.

(«Με τα σημάδια της απάνω μου», Το δικό μας αίμα, «Ερμής», Αθήνα, 1978)


Σκέφτομαι τον πατέρα μου, τις στρατιές των μουντζούρηδων συντρόφων του, τις γυναίκες, ιδίως τις γριές, που έρρευαν (σ.σ. καταβάλλονταν, εξαντλούνταν, εξασθενούσαν) μέσα στα ανήλιαγα δωμάτια πλέκοντας ή μπαλώνοντας κάλτσες, θεωρώντας μεγάλη περιουσία ακόμα και το πενηντάλεπτο. Σκέφτομαι όλους εκείνους τους άκρας τιμιότητας ανθρώπους, που αγνοούσαν τι θα πει συκοφαντία, πλεκτάνη, βρωμιά, και ζηλοφθονία ακόμα, και που για να παρηγορηθούν στη ζωή έπαιρναν κουράγιο από τους θανάτους και τις αρρώστιες των πλουσίων και των δυνατών. Αυτούς που «αγανακτούσαν», όπως οι ίδιοι έλεγαν, απ’ τη δουλειά, μα πέρασαν τόσο πικρά, τόσο περιορισμένα τη ζωή τους — δεν τους χαρίστηκε σ’ αυτόν τον κόσμο ούτε δραχμή και το θεώρησαν πολύ φυσικό αυτό.

Τους σκέφτομαι και τους ντρέπομαι. Τίποτε δεν έχουμε κάνει γι’ αυτούς και τις κακοπάθειές τους. Και θαρρώ πως έτσι θα μείνει το πράγμα. Δεν υπάρχει πια κανείς που θα ήθελε να φέρει σε κάποια ισορροπία την κατάσταση, να επιβάλει, επιτέλους, κάποια ποινή, μια μικρή σκληρή δικαιοσύνη.

Άλλωστε, σήμερα οι παρατάξεις αυτές που επαγγέλλονται την κοινωνική δικαιοσύνη, και που έκαμναν τους μάρτυρες αυτούς —και τους άλλους— να είναι πλημμυρισμένοι οράματα και ελπίδες, εκτός του ότι έχουν γίνει από το φριχτό λέγε λέγε ολότελα κατειργασμένες και φυσικά αγνώριστες, έχουν κατά μέγα μέρος τους καταληφθεί από αυτούς ακριβώς τους άεργους, τους πλούσιους, τους αργόσχολους, τους ως επί το πλείστον ψυχοπαθείς, που κόβουν μ’ απλοχεριά κι εδώ τα μεγάλα λόγια τους. Τι δουλειά μπορεί να έχουμε εμείς μ’ αυτούς τους ανθρώπους;

(«Σκέφτομαι τον πατέρα μου», Εφήβων και μη, «Κέδρος», Αθήνα, 1982)


Αλλά όλα πια σε έσπρωχναν προς την πεζογραφία, το σύνθετο εκείνο πεζό που ονειρευόσουν. Το καλοκαίρι στις διακοπές εξομολογήθηκες την απόφασή σου στον «έμπιστό» σου ποιητή της Θεσσαλονίκης (σ.σ. στον Ντίνο Χριστιανόπουλο). Κάγχασε όσο μπορούσε πιο χλευαστικά και δογμάτισε: «Εσύ δεν είσαι για πεζογραφία. Περιορίσου στο καλύβι σου και άσε τα τσιλιμπουρδίσματα». Ήταν και γραφικός… Εσύ όμως μόλις γύρισες από τις διακοπές στρώθηκες στο γράψιμο. Δεν είχες, βέβαια, γραφείο και έγραφες στα γόνατα. Καθόσουν στο κρεβάτι, ακουμπούσες στα γόνατά σου ένα χαρτοφύλακα, που σου είχαν χαρίσει οι μαθητές στα Τρίκαλα. Εκεί επάνω, κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη του 1961, έγραψες τα πρώτα πεζά σου και μάλιστα με την ακόλουθη σειρά: «Οι κότες», «Τα λαϊκά σινεμά», «Ο φόβος του ύψους». Ήταν τόσο πιεσμένα μέσα σου όλα αυτά, ώστε κάθε φορά που στρωνόσουν έβγαινε κι από ένα. Και ήταν από την αρχή τέλεια. Αλλά η υποψία σου για το γρήγορο γράψιμο σε έκαμνε να τα βλέπεις και να τα ξαναβλέπεις επί ημέρες, ώσπου να βεβαιωθείς ότι δεν είχες διαπράξει καμιά ελαφρότητα. Τα αντέγραψες και τα έστειλες στον «έμπιστό» σου στη Θεσσαλονίκη, μια και δεν είχες φροντίσει για άλλο παράθυρο προς τη δημοσιότητα. Σου απάντησε γρήγορα και με ενθουσιασμό, είναι η αλήθεια. Θα τα έβαζε στην επόμενη «Διαγώνιο». Αναγνώρισε ίσως έτσι έμπρακτα το σφάλμα του. Αλλά εσύ δεν είχες ανάγκη να σε βεβαιώσει κανείς ότι κάνεις κάτι στη λογοτεχνία. Και ούτε την έλαβες πια ποτέ. Έβλεπες, ένιωθες με όλους σου τους πόρους, ότι είχες βρει το δρόμο σου. Ένιωθες μια γαλήνη, μια σιγουριά, μια συγκρατημένη μα σταθερή διάθεση να ξαναπείς τα πράγματα με το νέο τρόπο σου, που ήταν ολότελα δικός σου. Για πρώτη σου φορά ένιωθες σε τέτοιο βαθμό αυτό που διάβαζες να λένε άλλοι, ξένοι ιδίως. Το ξαλάφρωμα, τη λύτρωση από το γράψιμο της λογοτεχνίας. Και μπορείς να πεις ότι αυτό το αίσθημα της γαλήνης, της σιγουριάς και της αρμονίας δε σε εγκατέλειψε από τότε.

(«Εις εαυτόν», Η πρωτεύουσα των προσφύγων, «Κέδρος», Αθήνα, 1984)


Μεσημέρι Σαββάτου, στις 16 Φεβρουαρίου 1985, απεβίωσε στην Αθήνα ο σημαντικός λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου, σε ηλικία μόλις 58 ετών.


Ο Γιώργος Ιωάννου (αρχικά Γιώργος Σορολόπης), τέκνο προσφυγικής οικογένειας (ο πατέρας του, ο μηχανοδηγός Ιωάννης Σορολόπης, καταγόταν από τη Ραιδεστό της Προποντίδας και η μητέρα του, Αθανασία Καραγιάννη, από την Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης), είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 1927.


Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και δίδαξε ως φιλόλογος σε διάφορα σχολεία της χώρας και στη Λιβύη.


Καταπιάστηκε με την πεζογραφία, την ποίηση, το θέατρο, το δοκίμιο, το χρονογράφημα, τις μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων και τη λαογραφία.


Ο Γιώργος Ιωάννου τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1979 για Το δικό μας αίμα.


Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stories
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα
Culture Live 14.02.26

Με θες ή «τρίχες»; Έρωτας, φλερτ και τούφες στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα

Τι σημαίνει να χαρίζεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άνθρωπο που επιθυμείς; Για τους εραστές στην Ιρλανδία του 18ου και 19ου αιώνα, η απάντηση ήταν κυριολεκτική: μια τούφα μαλλιών, φυλαγμένη ως απόδειξη έρωτα, πόθου και παρουσίας μέσα στην απουσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους, εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο