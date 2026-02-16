Το πρόγραμμα του Πανιωνίου και της Καλαμάτας μέχρι το φινάλε των play offs της Super League 2

Ο Πανιώνιος πήρε ένα μεγάλο «διπλό» με 2-0 στην Καλαμάτα επί της ομώνυμης ομάδας και πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με 25 πόντους στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η θέση που κατέλαβε η ομάδα στην κανονική διάρκεια, άρα η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον «Ιστορικό». Οι ώρες των πέντε αναμετρήσεων που απομένουν θα γίνουν γνωστές με νεότερη ενημέρωση από τη διοργανώτρια αρχή.

Το πρόγραμμα του Πανιωνίου μέχρι το φινάλε των play offs

2η αγωνιστική: 21/02 Πανιώνιος – Μαρκό

3η αγωνιστική: 01/03 Ολυμπιακός Β' – Πανιώνιος

4η αγωνιστική: 07/03 Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η αγωνιστική: 15/03 Μαρκό – Πανιώνιος

6η αγωνιστική: 21/03 Πανιώνιος – Ολυμπιακός B’

Το πρόγραμμα της Καλαμάτας μέχρι το φινάλε των play offs

2η αγωνιστική: 21/02 Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα

3η αγωνιστική: 01/03 Καλαμάτα – Μαρκό

4η αγωνιστική: 07/03 Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η αγωνιστική: 15/03 Καλαμάτα – Ολυμπιακός B

6η αγωνιστική: 21/03 Μαρκό – Καλαμάτα

Η βαθμολογία των play offs στον Νότιο Όμιλο

Καλαμάτα 25 Πανιώνιος 25 Μαρκό 17 Ολυμπιακός Β’ 15

Ο πρώτος στη βαθμολογία προβιβάζεται στη Stoiximan Super League.