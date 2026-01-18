Παναργειακός-Καλαμάτα 0-2: Επίδειξη δύναμης η «μαύρη θύελλα», στους +7 από τον Πανιώνιο

Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώθηκε στην κορυφή του Νοτίου ομίλου της Super League 2 μετά τα αποτελέσματα της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Η Καλαμάτα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στη 10η διαδοχική νίκη της, με το 2-0 επί του ουραγού Παναργειακού εκτός έδρας. Η «μαύρη θύελλα» σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο με τους Μάντζη και Τσορνομάζ, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στην κορυφή.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη, αποτέλεσμα που τον απομάκρυνε κι άλλο από την κορυφή. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό (σουτ Ζαφείρη) και στο 51’ (σέντρα Βενάρδου).

Στο Μαρκόπουλο, η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Ματίγεβιτς στο 79′, αποτέλεσμα που τη διατήρησε εντός τετράδας των πλέι οφ ανόδου.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στον Νότιο όμιλο:

Κυριακή (18/01)

Παναργειακός-Καλαμάτα 0-2

Ηλιούπολη-Ολυμπιακός Β 1-0

Χανιά-Αιγάλεω 1-3

Μαρκό-Athens Kallithea 0-1

Πανιώνιος-Ελλάς Σύρου 0-0

Η βαθμολογία: