Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 16 Φεβρουαρίου 2026, 13:06

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Spotlight

«Εγκρίθηκαν, επιτέλους, ορισμένα από τα αιτήματα για απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δικαιότερης αποζημίωσης σεισμοπλήκτων, που είχαν υποβάλλει εδώ και δύο χρόνια, ο Δήμος, σε συνεργασία με το σύλλογο σεισμοπλήκτων «Ελπίδα», αναφέρει σε ανάρτηση του μεταξύ άλλων ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, με τις αιτήσεις όπως επισημαίνει να πρέπει να ολοκληρωθούν ως τις  12 Μαΐου 2026

Η ανάρτηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προσθέτει:

«Με το ΦΕΚ/710/12-12-2026:

1. Εγκρίθηκε η διαδικασία αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο, κίτρινου κτιρίου, χωρίς ζημιές στον φέροντα οργανισμό καθώς και πράσινων, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί φάκελος.
Η αποζημίωση για τα κίτρινα κτήρια είναι 160 ευρώ/τ.μ., συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ για τα πράσινα κτίρια η αποζημίωση είναι 80 ευρώ/τ.μ. και πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγια.

Τα αιτήματα πρέπει να κατατεθούν εντός τριμήνου, δηλαδή έως τις 12 Μαΐου 2026, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου για ένταξη στη νησιωτικότητα που σημαίνει προσαύξηση 10% στη Στεγαστική Συνδρομή , όπως αυτή υπολογίζεται με τα ισχύοντα, κάνοντας δικαιότερη την αποζημίωση.

Επισημαίνεται ότι μένουν ζητήματα προς διευκρίνιση όπως η αναδρομικότητα του 10% της νησιωτικότητας για τις ήδη εκδοθείσες άδειες και το ζήτημα των πράσινων για όσους ιδιοκτήτες είχαν καταθέσει αίτημα με το σύστημα της εφάπαξ αποζημίωσης των 3.000 ευρώ και είχαν απορριφθεί αλλά δεν έχουν υποβάλλει φάκελο, έως το Σεπτέμβριο του 2025.

Επίσης παραμένουν «ανοιχτά» και άλυτα ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων καθώς και της οικοσκευής, στις περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκε το κόστος μαζί με τις προκαταβολές.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε:

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, από αυτές που έχουμε ζητήσει και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, όμως παραμένουν ακόμα εκκρεμότητες για σημαντικά ζητήματα που έχουμε θέσει.

Οι σεισμόπληκτοι ιδιοκτήτες κίτρινων και πράσινων κτιρίων, σε συνεργασία με τους μηχανικούς τους, θα αξιολογήσουν ποια από τις δύο διαδικασίες είναι καλύτερη για την περίπτωση τους ώστε να προχωρήσουν σε αιτήσεις έως τις 12 Μαΐου 2026».

*πηγή φωτογραφίας :https://www.facebook.com/minoapediadas.gr

