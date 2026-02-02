newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 13:25

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σεισμική δόνηση με επίκεντρο κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε περίπου στις 12:35, η οποία έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάλυση του γεωδυναμικού Ισντιτούτου ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 15,5 χλμ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»
Εργατικό δυστύχημα 02.02.26

Βιολάντα: Οι σοβαρές παραλείψεις στην εγκατάσταση προπανίου – «Θεσμικό κενό στις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους»

Το έδαφος στη Βιολάντα είναι εμποτισμένο με προπάνιο, σημειώνει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία
Ελλάδα 02.02.26

Νέα Πέραμος: Θρίλερ με τη δολοφονία 27χρονου – Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση με νεκρό επιχειρηματία

Τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 27χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης
Ελλάδα 02.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί υπό την επήρεια μέθης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άντρες ηλικίας 43 και 37 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νεάπολη και το Ωραιόκαστρο αντίστοιχα, να οδηγούν έχοντας καταναλώσει ποσότητες αλκοόλης

Σύνταξη
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ
«Διαφορετικοί» Ιρανοί 02.02.26

Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει το μάθημά τους από προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, γι' αυτό και ανησυχούν για τις αδύναμες -προς το παρόν- αεράμυνες τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ
Τι είπε ο Π. Μαρινάκης 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της, όπως η άρση μονιμότητας και η αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί η κυβέρνηση - Ο Π. Μαρινάκης, με μπόλικη κινδυνολογία, αναφέρθηκε επίσης σε νέο μοντέλο διακυβέρνησης και «δικλίδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία» με αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό

Σύνταξη
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
Fizz 02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Σύνταξη
Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά
Η στάση της Γαλατάσαραϊ 02.02.26

Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά

Ο μάνατζερ του Αργεντινού, Μάουρο Ικάρντι στην Κωνσταντινούπολη, η ανάγκη της Γιούβε για καθαρό «9» και η επανένωση με τον Σπαλέτι ανοίγουν ένα από τα πιο εκρηκτικά μεταγραφικά μέτωπα της σεζόν.

Γεώργιος Μαζιάς
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια

Με φόντο τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, τις εσωκομματικές διαμάχες και το επικείμενο συνέδριο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναζητά πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανεργία «μονοψήφια» φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
Ανάλυση ΠΑΝΣΥΠΟ 02.02.26

Ανεργία «μονοψήφια» φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί στο 8,2%. Όμως οι άνεργοι σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ είναι διπλάσιοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), φωτίζει τις αιτίες της ψαλίδας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 02.02.26

Η Κούβα αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ - Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»

Η Κούβα καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία» - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους

Σύνταξη
«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να μποϊκοτάρει τουλάχιστον τον σημερινό αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ διαφωνώντας με τον τρόπο που διοικείται η ομάδα του.

Σύνταξη
Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»
Υψηλός συμβολισμός 02.02.26

Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»

Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύνταξη
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
