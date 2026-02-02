Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα

Σεισμική δόνηση με επίκεντρο κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων σημειώθηκε περίπου στις 12:35, η οποία έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανάλυση του γεωδυναμικού Ισντιτούτου ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 15,5 χλμ.