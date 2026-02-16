Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο Κέισι Γουάσερμαν, από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον χώρο του θεάματος και επικεφαλής της ομώνυμης εταιρείας μάνατζμεντ (Wasserman), οδηγείται στην πώληση της επιχείρησής του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών επικοινωνιών του με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στο πλαίσιο της νέας δημοσιοποίησης εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο εγγονός του θρυλικού παράγοντα του Χόλιγουντ, Λιου Γουάσερμαν, ενημέρωσε το προσωπικό του ότι ξεκινά διαδικασία πώλησης της εταιρείας, παραδεχόμενος πως «προσωπικά λάθη του παρελθόντος» έχουν επιβαρύνει το κλίμα και τη λειτουργία της. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ότι έχει καταστεί «αντιπερισπασμός» για εργαζομένους και πελάτες.

Στο εσωτερικό σημείωμα φέρεται να έγραψε: «Λυπάμαι βαθιά που τα προσωπικά μου λάθη του παρελθόντος σας προκάλεσαν τόση αναστάτωση. Δεν είναι δίκαιο ούτε για εσάς ούτε για τους πελάτες και τους συνεργάτες που εκπροσωπούμε με τόσο ζήλο». Παράλληλα, έκανε λόγο για «σύντομη επαφή πριν από 23 χρόνια» που –όπως σημείωσε– έχει προκαλέσει δυσανάλογες συνέπειες για την εταιρεία.

Την καθημερινή διοίκηση αναλαμβάνει ο πρόεδρος της εταιρείας, Μάικ Γουότς, ενώ ο Γουάσερμαν δηλώνει πως θα αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο του ως επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, με στόχο –όπως είπε– μια διοργάνωση αντάξια της πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, το διοικητικό συμβούλιο της LA28 αποφάσισε ομόφωνα να τον διατηρήσει στη θέση του προέδρου, αφού προηγουμένως ανέθεσε σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους να εξετάσουν τις επαφές του με τον Έπσταϊν. Το πόρισμα ανέφερε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ «δεν υπερέβη όσα έχουν ήδη δημοσίως καταγραφεί».

Τα emails και το ταξίδι του 2002

Η κρίση κλιμακώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία περιλάμβαναν ανταλλαγές emails του 2003 ανάμεσα στον Γουάσερμαν και τη Μάξγουελ, με σαφές σεξουαλικό υπονοούμενο ως περιεχόμενο και στα οποία φαίνεται οι δυο τους να φλερτάρουν.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι το 2002 ο Γουάσερμαν και η τότε σύζυγός του ταξίδεψαν με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν στην Αφρική, στο πλαίσιο επίσκεψης σε προγράμματα για τον HIV/AIDS, μαζί με τη Μάξγουελ, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και άλλους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με κατάθεση γιατρού που συμμετείχε στο ταξίδι και μίλησε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες το 2020, στο αεροσκάφος βρίσκονταν και νεαρές γυναίκες –μεταξύ αυτών μια μασέζ, ένα μοντέλο και μια μπαλαρίνα– χωρίς να είναι σαφές γιατί συμμετείχαν, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο Γουάσερμαν αναγνώρισε το ταξίδι, αλλά τόνισε ότι έγινε «χρόνια πριν αποκαλυφθεί η εγκληματική τους δράση» και επέμεινε πως «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν». Από την πλευρά τους, οι Κλίντον έχουν δηλώσει ότι δεν είχαν γνώση των εγκληματικών ενεργειών του Έπσταϊν και ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by CBS LA (@cbsla)

Αποχωρήσεις πελατών και ευρύτερες επιπτώσεις

Μετά τις αποκαλύψεις, αρκετοί πελάτες αποχώρησαν από την εταιρεία. Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Chappell Roan και η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια των ΗΠΑ Άμπι Γουάμπακ. Τη συνεργασία τους διέκοψαν επίσης οι Dropkick Murphys, ο DJ και παραγωγός Τζον Σάμιτ, ο Όρβιλ Πεκ, η Weyes Blood, η Μπέθανι Κοσεντίνο –γνωστή ως frontwoman των Best Coast– καθώς και το indie συγκρότημα Wednesday.

Η Roan υπογράμμισε ότι οι καλλιτέχνες αξίζουν εκπροσώπηση που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους, προσθέτοντας πως η εμπιστοσύνη, η λογοδοσία και ο σεβασμός αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις στον χώρο, σε σχετική ανάρτησή της.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα παραιτήσεων και ηγετικών αλλαγών που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 σε ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή δίκης για σεξουαλική διακίνηση – θάνατος που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών για τη στρατολόγηση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Γουάσερμαν, προερχόμενος από μία από τις πιο επιδραστικές οικογένειες του Λος Άντζελες –με τον παππού του Λιου Γουάσερμαν να έχει μετατρέψει τη MCA σε κολοσσό της ψυχαγωγίας και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του Ρόναλντ Ρίγκαν– ανέπτυξε τη Wasserman σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ και μάνατζμεντ ταλέντων, με περίπου 4.000 εργαζομένους σήμερα. Παράλληλα, είναι γνωστός ως σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών και επί χρόνια είχε εργαστεί για την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες, που είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση το 1932 και το 1984.

*Με πληροφορίες από: Wall Street Journal, The Guardian