Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Culture Live 16 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Spotlight

Ο Κέισι Γουάσερμαν, από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον χώρο του θεάματος και επικεφαλής της ομώνυμης εταιρείας μάνατζμεντ (Wasserman), οδηγείται στην πώληση της επιχείρησής του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών επικοινωνιών του με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στο πλαίσιο της νέας δημοσιοποίησης εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο εγγονός του θρυλικού παράγοντα του Χόλιγουντ, Λιου Γουάσερμαν, ενημέρωσε το προσωπικό του ότι ξεκινά διαδικασία πώλησης της εταιρείας, παραδεχόμενος πως «προσωπικά λάθη του παρελθόντος» έχουν επιβαρύνει το κλίμα και τη λειτουργία της. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ότι έχει καταστεί «αντιπερισπασμός» για εργαζομένους και πελάτες.

Στο εσωτερικό σημείωμα φέρεται να έγραψε: «Λυπάμαι βαθιά που τα προσωπικά μου λάθη του παρελθόντος σας προκάλεσαν τόση αναστάτωση. Δεν είναι δίκαιο ούτε για εσάς ούτε για τους πελάτες και τους συνεργάτες που εκπροσωπούμε με τόσο ζήλο». Παράλληλα, έκανε λόγο για «σύντομη επαφή πριν από 23 χρόνια» που –όπως σημείωσε– έχει προκαλέσει δυσανάλογες συνέπειες για την εταιρεία.

Την καθημερινή διοίκηση αναλαμβάνει ο πρόεδρος της εταιρείας, Μάικ Γουότς, ενώ ο Γουάσερμαν δηλώνει πως θα αφοσιωθεί πλήρως στον ρόλο του ως επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, με στόχο –όπως είπε– μια διοργάνωση αντάξια της πόλης.

Σύμφωνα με τον Guardian, το διοικητικό συμβούλιο της LA28 αποφάσισε ομόφωνα να τον διατηρήσει στη θέση του προέδρου, αφού προηγουμένως ανέθεσε σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους να εξετάσουν τις επαφές του με τον Έπσταϊν. Το πόρισμα ανέφερε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ «δεν υπερέβη όσα έχουν ήδη δημοσίως καταγραφεί».

YouTube thumbnail

Τα emails και το ταξίδι του 2002

Η κρίση κλιμακώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία περιλάμβαναν ανταλλαγές emails του 2003 ανάμεσα στον Γουάσερμαν και τη Μάξγουελ, με σαφές σεξουαλικό υπονοούμενο ως περιεχόμενο και στα οποία φαίνεται οι δυο τους να φλερτάρουν.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι το 2002 ο Γουάσερμαν και η τότε σύζυγός του ταξίδεψαν με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν στην Αφρική, στο πλαίσιο επίσκεψης σε προγράμματα για τον HIV/AIDS, μαζί με τη Μάξγουελ, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και άλλους συμμετέχοντες. Σύμφωνα με κατάθεση γιατρού που συμμετείχε στο ταξίδι και μίλησε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες το 2020, στο αεροσκάφος βρίσκονταν και νεαρές γυναίκες –μεταξύ αυτών μια μασέζ, ένα μοντέλο και μια μπαλαρίνα– χωρίς να είναι σαφές γιατί συμμετείχαν, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο Γουάσερμαν αναγνώρισε το ταξίδι, αλλά τόνισε ότι έγινε «χρόνια πριν αποκαλυφθεί η εγκληματική τους δράση» και επέμεινε πως «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν». Από την πλευρά τους, οι Κλίντον έχουν δηλώσει ότι δεν είχαν γνώση των εγκληματικών ενεργειών του Έπσταϊν και ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Αποχωρήσεις πελατών και ευρύτερες επιπτώσεις

Μετά τις αποκαλύψεις, αρκετοί πελάτες αποχώρησαν από την εταιρεία. Ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Chappell Roan και η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια των ΗΠΑ Άμπι Γουάμπακ. Τη συνεργασία τους διέκοψαν επίσης οι Dropkick Murphys, ο DJ και παραγωγός Τζον Σάμιτ, ο Όρβιλ Πεκ, η Weyes Blood, η Μπέθανι Κοσεντίνο –γνωστή ως frontwoman των Best Coast– καθώς και το indie συγκρότημα Wednesday.

Η Roan υπογράμμισε ότι οι καλλιτέχνες αξίζουν εκπροσώπηση που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους, προσθέτοντας πως η εμπιστοσύνη, η λογοδοσία και ο σεβασμός αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις στον χώρο, σε σχετική ανάρτησή της.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα παραιτήσεων και ηγετικών αλλαγών που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 σε ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή δίκης για σεξουαλική διακίνηση – θάνατος που αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών για τη στρατολόγηση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Γουάσερμαν, προερχόμενος από μία από τις πιο επιδραστικές οικογένειες του Λος Άντζελες –με τον παππού του Λιου Γουάσερμαν να έχει μετατρέψει τη MCA σε κολοσσό της ψυχαγωγίας και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του Ρόναλντ Ρίγκαν– ανέπτυξε τη Wasserman σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ και μάνατζμεντ ταλέντων, με περίπου 4.000 εργαζομένους σήμερα. Παράλληλα, είναι γνωστός ως σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών και επί χρόνια είχε εργαστεί για την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες, που είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση το 1932 και το 1984.

*Με πληροφορίες από: Wall Street Journal, The Guardian 

Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Πετρέλαιο
Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

inWellness
inTown
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
«Καθιερωμένος» όρος 15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Πολιτική θέση 16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Μπάσκετ 16.02.26

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

Σύνταξη
Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»
Ρότα για την Ιθάκη 16.02.26 Upd: 21:38

Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, στη Λάρισα, αναφέρθηκε σε οκτώ τομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε για την ασφάλεια και την «ψευδεπίγραφη σταθερότητα» που «πουλάει» η κυβέρνηση και έφερε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
