Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

Η Chappell Roan ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το πρακτορείο Wasserman, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέας δέσμης αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 30 Ιανουαρίου, όπου περιλαμβάνεται και το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας, Κέισι Γουάσερμαν.

Σε ανάρτησή της στα Instagram Stories τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η 27χρονη τραγουδίστρια ξεκαθάρισε: «Από σήμερα δεν εκπροσωπούμαι πλέον από τη Wasserman». Όπως σημείωσε, θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το επαγγελματικό της περιβάλλον να λειτουργεί με σαφείς ηθικές γραμμές.

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό της προς τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Αλυσιδωτές αποχωρήσεις και πολιτικές πιέσεις

Η Chappell Roan τόνισε ότι οι καλλιτέχνες αξίζουν εκπροσώπηση που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους και να διασφαλίζει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους, προσθέτοντας πως η απόφασή της συνδέεται με την ανάγκη για πραγματική λογοδοσία και ηγεσία που εμπνέει εμπιστοσύνη στη μουσική βιομηχανία.

Η ίδια είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά αποχωρήσεων από τη Wasserman, μετά και από indie σχήματα όπως οι Wednesday, Beach Bunny και Water From Your Eyes. Σύμφωνα με το The Wrap, ακόμη και ομάδα ατζέντηδων έχει εκφράσει την πρόθεση να εγκαταλείψει το πρακτορείο.

Στα αρχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνεται αλληλογραφία του Γουάσερμαν με τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για πέντε κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης και εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τον ρόλο της στο δίκτυο του εκλιπόντος καταδικασμένου μαστροπού κα παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν. Στα emails, η Μάξγουελ φέρεται να προσφέρει στον Γουάσερμαν μασάζ, χωρίς ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να του αποδίδει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Σε δήλωσή του στους New York Times, ο Γουάσερμαν υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν και εξέφρασε τη λύπη του για την επικοινωνία που είχε με τη Μάξγουελ πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Παρά τις διαψεύσεις, ο Γουάσερμαν –επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028 (LA28)– βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση, με αιρετούς αξιωματούχους του Λος Άντζελες να επισημαίνουν ότι η παρουσία του αποσπά την προσοχή από την προετοιμασία των Αγώνων και υπονομεύει το αφήγημα περί εμπιστοσύνης και ισότητας.

