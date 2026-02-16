Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό

Η ζωή είναι δύσκολη τη Δευτέρα για τους οδηγούς που κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στον Κηφισό τα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Πειραιά κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λυκόβρυση μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κόρινθο ξεκινά από το Χαϊδάρι και φτάνει έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.

Στο ρεύμα ανόδου, η κίνηση είναι αυξημένη από το ύψος του Ρέντη και μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 16, 2026

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, η Αττική Οδός προειδοποίησε για καθυστερήσεις έως 20 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μαραθώνος, ενώ από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας η καθυστέρηση φτάνει τα 10 λεπτά.

Έρημη η Αττική Οδός στο ύψος των Λιοσίων

Οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες μέχρι και την Κυριακή, καθώς παραμένει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλής, λόγω έργων στη σήραγγα Λιοσίων.

Το βίντεο του Orange Press καταγράφει την κατάσταση στο σημείο όπου πραγματοποιούνται τα έργα.

Κλειστές θα παραμείνουν και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται πλέον μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισού.

Για την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά τα οχήματα που κινούνται προς την περιοχή του Θριασίου.