ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τραυματίστηκαν και αντικαταστάθηκαν οι Μεϊτέ και Μουκουντί

Με ενοχλήσεις στον προσαγωγό αποχώρησε ο Σουαλιό Μεϊτέ από το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και στη θέση του πέρασε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ στο 52′ του ντέρμπι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του «ασπρόμαυρου» ιατρικού επιτελείου, ο Γάλλος χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και πλέον μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του πρωταθλήματος και πόσο θα λείψει από την αγωνιστική δράση.

Απώλεια, όμως, είχε και η ΑΕΚ. Στο 61′ ο Άρολντ Μουκουντί είχε μία άσχημη πτώση στο έδαφος. Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά αποχώρησε από το ματς με φορείο και μάσκα οξυγόνου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς…