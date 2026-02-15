ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τραυματίστηκαν και αντικαταστάθηκαν οι Μεϊτέ και Μουκουντί
Ο Μεϊτέ από πλευράς ΠΑΟΚ και ο Μουκουντί από πλευράς ΑΕΚ ήταν άτυχοι καθώς έγιναν υποχρεωτικές αλλαγές. Με μάσκα οξυγόνου ο αμυντικός της ΑΕΚ.
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- H Ντούα Λίπα εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον αγαπημένο της Κάλουμ Τέρνερ με μια δόση καυτού καλοκαιριού
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για βιασμό ανηλίκου - Μαζί τους και μία ανήλικη - Τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Με ενοχλήσεις στον προσαγωγό αποχώρησε ο Σουαλιό Μεϊτέ από το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και στη θέση του πέρασε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ στο 52′ του ντέρμπι.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του «ασπρόμαυρου» ιατρικού επιτελείου, ο Γάλλος χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και πλέον μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του πρωταθλήματος και πόσο θα λείψει από την αγωνιστική δράση.
Απώλεια, όμως, είχε και η ΑΕΚ. Στο 61′ ο Άρολντ Μουκουντί είχε μία άσχημη πτώση στο έδαφος. Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά αποχώρησε από το ματς με φορείο και μάσκα οξυγόνου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς…
- Λουτσέσκου: «Περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου»
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στην Τούμπα και την «γκέλα» του Παναθηναϊκού
- Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 1-1: Δεν μπορούν τα «πράσινα» παλικάρια να φτάσουν στην τετράδα (vid)
- Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επενδύει στην Αγγλία – Τα επιχειρηματικά πλάνα του CR7 στο Μάντσεστερ
- O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στην Τούμπα (vid)
- Παναθηναϊκός: 8 νίκες σε 17 παιχνίδια μέσα στο 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις