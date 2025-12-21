ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Διπλή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό για την 15η αγωνιστική της Super League.

Μόλις στο 8ο λεπτό ο Τάισον γύρισε από τα αριστερά, ο Πάλμερ-Μπράουν έδιωξε άτσαλα με τη μπάλα να φτάνει στον ο Οζντόεφ ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι των πράσινων ενώ στην επαναφορά είχαμε και δεύτερο δυνατό σουτ του Μεϊτέ από πιο πιο μακριά το οποίο έφυγε λίγο άουτ.

Δείτε παρακάτω