Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται ΠΑΟΚ για την 15η αγωνιστική της Superleague, με τους Πράσινους να γνωστοποιούν τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα.
Ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά το 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα, απέναντι στον ΠΑΟΚ (21/12, 19:30), για την 15η αγωνιστική της Super League και οι Πράσινοι έκαναν πριν από λίγο γνωστές τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα.
Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια και τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ και Τουμπά στην τετράδα της άμυνας. Από’ κει και πέρα, οι Τσιριβέγια και Σιώπης είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μπακασέτα στο «10» και τους Ζαρουρί, Τετέ στα «φτερά». Μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Σφιντέρσκι.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.
