Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό επέβαλε η UEFA
Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την UEFA για το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς στο Europa League.
Με συνολικό πρόστιμο 26.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός απ’ την UEFA, για δύο παραβάσεις του πειθαρχικού κανονισμού στον αγώνα της 27ης Νοεμβρίου με την Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.
Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» απ’ την UEFA, με τον Παναθηναϊκό να τιμωρείται απ’ την Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου, για τα εξής:
-Παρεμπόδιση δημόσιων διόδων, Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA
-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού
Συνεχή πρόστιμα στους «πράσινους»
Προσθέτοντας τις 140.625 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 4 ματς των προκριματικών σε Champions League και Europa League και τα δύο παιχνίδια της League Phase του Europa League με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, το συνολικό ποσό που έχει πληρώσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2025/26 φτάνει τις 167.125 ευρώ.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (σεζόν 2024/25) ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με 10 διαφορετικά πρόστιμα -απ’ τις καλοκαιρινές προκριματικές σειρές μέχρι τα νοκ-άουτ στο Conference League- με καταβολή 330.000 ευρώ, ενώ πρόπερσι (2023/24) είχε τιμωρηθεί άλλα 9 πρόστιμα, που έφτασαν στο τέλος της σεζόν τις 464.500 ευρώ.
