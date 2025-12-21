Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον ΟΦΗ

Η 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα Κυριακή (21/12) με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων. Από το πρόγραμμα της ημέρας ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι θα έχει ώρα έναρξης στις 19:30.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη νίκη με σκορ 4-1 επί του Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ζοάν Σάστρε, Δημήτρης Πέλκας και Γιώργος Γιακουμάκης. Το καλό νέο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι υπολογίζεται κανονικά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, μετά την απουσία του στο ματς με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκες κόντρα σε Βόλο και Καβάλα και απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Κυριακόπουλος έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι Αλμπάν Λαφόν και Σίριλ Ντέσερς που αποχώρησαν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Αντίθετα, Τουμπά και Πάντοβιτς ξεπέρασαν τα προβλήματά τους και είναι διαθέσιμοι κανονικά.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους εξής: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.

Πιθανές ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας – Μύθου.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης – Κώτσιρας, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια – Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας – Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Διαιτητής: Πελίτο

Βοηθοί: Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Μάτσιτς

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Μαρτίνς, Κουμπαράκης

Δύσκολο ματς με τον ΟΦΗ για την ΑΕΚ

Στις 21:00 η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ με φορά από την ευρωπαϊκή πρόκριση στο Conference League. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε τρομερή φόρμα μετρώντας εννιά (!) συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 11 στα τελευταία 12 ματς, με μοναδική εξαίρεση την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Βίντα (Μουκουντί), Ρέλβας, Πενράις – Μάριν, Μάνταλος – Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο – Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο – Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Λέουις – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Σενγκέλια, Φούντας, Νους – Σαλσέδο.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντανάς, Νταβέλας

4ος: Κατοίκος

VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης

Στις 17:30 η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρες, Χατζηστραβός, Ουάρντα, Σαγάλ, Τούπτα, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος – Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης – Μούργος, Ατανάσοφ, Στάικος, Τούπτα – Πέρες, Πασάς

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν – Γιουμπιτάνα, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Μπάκου – Μίχορλ, Τσαντίλας

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)

4ος Διαιτητής: Δημήτριος Μπεκιάρης (Κορίνθου)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) AVAR: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)