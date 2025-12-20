ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό
Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς παρόντα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Super League.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (21/12) για την 15η αγωνιστική της Super League στο μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής.
Η προπόνηση της Παρασκευής είχε ένα ευχάριστο νέο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να συμμετέχει κανονικά σε όλο το πρόγραμμα και να τίθεται αυτόματα στην διάθεσή του για το παιχνίδι απέναντι στους πράσινους.
Ποιοι έχουν μείνει εκτός για τον ΠΑΟΚ ενόψει Παναθηναϊκού
Αντίθετα εκτός παραμένουν οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε, οι οποίοι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Ο ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του απέναντι στο «τριφύλλι», μετράει 13 νίκες εντός και εκτός έδρας στις εγχώριες διοργανώσεις (Πρωτάθλημα και Κύπελλο).
