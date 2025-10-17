ΠΑΟΚ: «Μέσα» ο Ζίβκοβιτς για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Θετικά ήταν τα νέα στην προπόνηση της Παρασκευής (17/10) για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεπερνάει το πρόβλημά του.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, στην «OPAP Arena» (19/10).

Ο Σέρβος αποτελεί άλλον ένα παίκτη που επιστρέφει από τραυματισμό και θα μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός στο παιχνίδι της Κυριακής, μετά τους Δημήτρη Πέλκα και Φέντορ Τσάλοφ.

Στην προπόνηση δεν συμμετείχαν οι Χατσίδης και Παβλένκα, οι οποίοι υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η μεγάλη ώρα του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα πλησιάζει κι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος. Οι διεθνείς επέστρεψαν και πλέον ο Ράζβαν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της μεγάλης μάχης.

Η προπόνηση της Παρασκευής (17.10) ήταν αφιερωμένη στον τομέα της επιθετικής τακτικής, με ασκήσεις και παιχνίδια που επικεντρώθηκαν σε αυτή, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Δημήτρης Χατσίδης και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.

Το Σάββατο (18.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».